Notre avis sur les coques et chargeurs ESR pour iPhone 12 (Pro)

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

3

Alors que les quatre iPhone 12 sont enfin tous en vente, il est temps de s'équiper. Alors oui, le nouveau verre Ceramiq Shield est impressionnant, mais la vitre arrière et le cadre en aluminium ou en acier restent fragilent. Après notre sélection des meilleures coques pour iPhone 12, iPhone 12 Pro, et iPhone 12 Mini, voilà la gamme de chez ESR au complet.

Un rapport qualité / prix imbattable chez ESR

Avec un nouveau design à bord plat et des dimensions inédites, Apple oblige les clients qui passent sur un modèle d'iPhone à racheter quelques protections.



L'iPhone 12 Mini démarre à 809€ quand l'iPhone 12 Pro Max termine à 1609€. Même en entrée de gamme, une bonne coque sera utile, surtout pour ceux qui ne veulent pas débourser 169€ voir 229€ pour l'AppleCare+.



De même, Apple ne fournissant plus de prise dans la boite, l'option ESR à 18,99€ est intéressante puisque le chargeur est la fois moins cher que celui du constructeur à la pomme et plus compact.

Les coques ESR pour iPhone 12

ESR GEAR propose une large collection de coques iPhone abordables et durables. Nous avons reçu quatre versions différentes pour les iPhone 12 en avant-première.



Toutes sont bien finies et font le travail, on a une petite préférence pour la coque souple en silicone, basique mais agréable en main et laissant le design du smartphone Apple. Mais la coque en silicone caoutchoutée bleue nous a fait une très bonne impression, avec un toucher très agréable et une doublure intérieur pour soigner votre iPhone.



Reste les coques transparentes dures qui sont encore plus résistantes et qui existent même avec une bordure de couleur. Sans oublier la version avec béquille pour les amateurs de vidéos sur iPhone.



Sans être estampillée MagSafe, ces coques sont assez fines pour être compatibles avec les chargeurs certifiés. Mais si vous en cherchez, ESR en propose aussi avec les HaloLock. Regardez les différents modèles.



Dans tous les cas, la qualité ESR est là et ce ne sont pas nos iPhone 11 et 11 Pro qui diront le contraire.



Pour iPhone 12 Mini :

Pour iPhone 12 / 12 Pro :

Pour iPhone 12 Pro Max :

Le chargeur ESR 20 W

Enfin, si vous avez besoin d'une prise murale, il y a le chargeur ESR. Il s'agit du moins cher parmi les modèles délivrant 20 watts, soit la puissance requise pour recharger l'iPhone 12 aussi vite que le modèle d'Apple. Plus compact, il est tout de même certifié de FCC, CE, et RoHS et s'adapte à tous les appareils, des iPad aux AirPods en passant par les Android. De plus, une LED permet de savoir qu’il est en fonctionnement.



Le chargeur ESR Power-Delivery 20W Mini est à 13,99€ (promo au lieu de 18,99€).