Spotify : un premier album augmenté français en partenariat avec Vianney

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Grande première du côté de chez Spotify ! Le célèbre service de streaming vient en effet d'annoncer la disponibilité du premier album augmenté en partenariat avec l'artiste Vianney. En effet, le jeune homme vient de sortir “N’attendons pas" et pour l'occasion, il est allé plus loin que de simples pistes audio.



De quoi prolonger l'expérience d'écoute pour les nombreux fans du chanteur qui peuvent ainsi profiter des storylines et des vidéos racontant l'histoire de l'album.

Spotify et Vianney : un premier album augmenté français

Ce nouvel album offre aux fans une expérience unique avec des contenus exclusifs qui racontent et illustrent l’album à travers des storylines, Canvas et des vidéos.

Les Canvas créent une boucle visuelle de 8 secondes que l’artiste peut ajouter à ses titres pour apparaître à la place de la traditionnelle pochette d’album lors de la lecture du titre.

Les Storylines permettent aux artistes de partager leurs propres idées, leur inspiration, des détails sur leur processus de création ou d'autres significations derrière leur musique.

De courtes vidéos sont également proposées au sein de l’album. Vianney a en effet enregistré des capsules vidéo permettant d’entrer dans l’intimité du processus créatif de l’artiste à travers des anecdotes qu’il raconte dans son studio face caméra.

Une grande première en France !

