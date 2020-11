iPad Pro 2020 : Apple glisse un chargeur 20 W dans la boîte

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

1

Un léger changement est en train de s'opérer dans les boîtes d'iPad Pro. En effet, certains ont reçu un chargeur plus puissant que ce qui est écrit sur le site d'Apple.



Un chargeur plus puissant pour l'iPad Pro

Bonne nouvelle pour les personnes qui veulent acheter un iPad Pro. Selon certains commentaires sur Reddit, des acheteurs récents d'iPad Pro ont expliqué et montré en photo que désormais, ce n'était plus un chargeur 18 W mais bien un chargeur 20 W fournit dans la boîte.

Cependant, il faut tout de même noter qu'au moment où nous rédigeons cet article, sur le site d'Apple, il est toujours stipulé que c'est bien un chargeur 18W qui est inclut à l'achat d'un iPad Pro. Cette situation s'explique simplement par le fait qu'Apple termine d'écouler les stocks avec le chargeur 18 W et une fois que cela sera fait, tous les iPad Pro possèderont un chargeur 20 W.



Certains diront que la différence n'est pas exceptionnelle mais quand on connaît les difficultés d'Apple en termes de générosité, on ne peut que souligner de manière positive cette action.



Source