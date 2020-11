L'iPhone 12 Mini coûte 1072 euros au Brésil !

Il y a 3 heures

Alban Martin

5

Alors que tous les iPhone 12 sont désormais en vente avec l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max disponibles en précommande depuis vendredi dernier, Apple vient de confirmer que ses smartphones 5G arriveront dans plus de pays le 20 novembre prochain. Et avec cette annonce, le Brésil gagne la palme de l’iPhone le plus cher du monde, et de loin.

Des prix fous pour l'iPhone 12

Les précommandes de l'iPhone 12 commenceront le 13 novembre au Brésil, les téléphones arrivant la semaine suivante dans les magasins. Et c'est à cette occasion que le site Web brésilien Tecnoblog a découvert que le Brésil possède l'iPhone 12 le plus cher du monde.



Les clients qui envisagent d'acquérir un iPhone 12 mini de 64 Go au Brésil devront payer 6 999 R $, ce qui équivaut à 1 270 $ US ou 1 072 euros. Un prix proche de l'iPhone 12 Pro chez nous.



Derrière, l'Italie vient ensuite dans le classement pour le même modèle, mais avec un prix nettement inférieur: 839 €, soit 996 $ US. En France, l'iPhone 12 mini commence à 809 € et aux USA à 729 $ avec les taxes.

Lorsque l'on compare les prix de l'iPhone 12 Pro Max de 512 Go, les différences deviennent encore plus frappantes. Le Brésil possède à nouveau le téléphone le plus cher de cette catégorie, qui coûte 13 999 R $ - soit l'équivalent de 2535 $ US - chez Apple. Cette fois, cependant, l'Inde arrive en deuxième place pour le même modèle avec un prix fixé à 1 59 900 roupies, soit 2 159 $ US. Aux États-Unis, le modèle iPhone 12 Pro Max le plus cher coûte 1399 $ et en 1 609 € en France.



Voici les prix en dollars des iPhone 12 Mini (64 Go) :

Brésil : 1 268 $

Italie : 996 $

Portugal : 984 $

Mexique : 967 $

France : 961 $

Inde : 944 $

Japon : 795 $

Hong Kong : 774 $

États-Unis : 729 $

Et le prix de l'iPhone 12 Pro Max (512 Go) :

Brésil : 2535 $

Inde : 2 159 $

Italie : 1 946 $

Portugal : 1 934 $

France : 1 911 $

Allemagne : 1 851 $

Japon : 1 602 $

Hong Kong : 1 523 $

États-Unis : 1399 $

Enfin, si le Brésil explose les prix, l'Argentine pourrait lui voler la vedette lors du prochain lancement de l’iPhone 12, notamment à cause des taxes imposées par le pays aux fabricants externes. Comme en Inde et au Brésil d'ailleurs. Sans oublier le cours de la monnaie locale.