MacOS 11 Big Sur sortira le 12 novembre en version finale (+RC 2)

Pour vous préparer à télécharger MacOS 11 Big Sur, pensez à faire un nettoyage de votre Mac pour gagner de l'espace disque, puis faites une sauvegarde avec Time Machine par exemple ou Carbon Copy Cloner . Ensuite, vous pourrez installer tranquillement et gratuitement MacOS 11. Rendez-vous le 12 novembre, soit jeudi en fin de journée.

Les Mac Mini 2012 / 2013, MacBook Pro 2012 et MacBook Air 2012 ont été abandonnés.

