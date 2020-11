Apple dévoile ses idées cadeaux pour Noël 2020

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Comme à son habitude, à l'approche des fêtes de fin d'année, Apple souhaite donner des idées potentielles à ses clients en publiant une sélection de produits sur son Apple Store en ligne. Ainsi, dans la nouvelle cuvée de 2020, on retrouve notamment la nouvelle gamme d'iPhone 12, l'iPhone SE, les infatigables AirPods ou encore l'Apple Watch SE.



Des produits pour moyens et gros portefeuilles qui feront, à coup sûr, plaisir à leurs destinataires qui les retrouveront au pied du sapin.

Apple donne des idées pour les fêtes de fin d'année

Découvrez le meilleur d’Apple pour les fêtes de fin d’année. Trouvez le cadeau parfait. Chattez avec nos Spécialistes. Et bénéficiez de la livraison sans contact.

Voilà les mots qu'Apple emploie en introduction de son nouveau catalogue (de luxe) pour Noël, et cette année encore, il y en a pour tous les goûts. Nouveaux iPhone 12 avec coques MagSafe, iPhone SE, Beats Flex, AirPods, Apple Watch SE et Series 6 ou encore HomePod Mini et iPad Air.



De plus, Apple rappelle quelques bons arguments en cas d'achat via l'Apple Store : il est possible de faire appel à des conseillers, la livraison est gratuite et sans contact, il est possible de payer en plusieurs mensualités et d'échanger un appareil contre un autre grâce au programme Trade In.



Si jamais vous souhaitez faire des emplettes chez Apple, c'est par ici.