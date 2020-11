macOS Big Sur : Apple retire discrètement le partage familial pour les abonnements

À chaque fois, Apple croit que retirer une information capitale va passer en douce et que personne ne va s'apercevoir du changement de position. Heureusement, notre confrère MacGeneration n'est pas passé à côté ! Présent sur le site du site d'Apple, la mention "partage familial" a subitement disparu des fonctionnalités de macOS Big Sur qui est disponible au téléchargement depuis 19h.

C'est une déception de taille pour les familles nombreuses qui exploitent énormément le partage familial pour faire des économies. Dès que vous aurez installé macOS Big Sur, vous ne pourrez plus partager vos achats intégrés ni vos abonnements souscrits sur le Mac App Store.

Auparavant, cette décision revenait au développeur, celui-ci pouvait activer la fonction pour faire plaisir à ses utilisateurs ou ne pas la proposer ! Si la majorité ne disait pas non au partage familial, d'autres n'ont jamais voulu activer cette fonction estimant que cela générait une perte financière.

Si macOS Big Sur perd cette fonction fort sympathique, la mention est toujours présente sur iOS 14. Malgré que le nouvel OS sur iPhone et iPad est lancé depuis la mi-septembre, Apple a expliqué que le partage familial va débarquer avant la fin de l'année !





La mise à jour affiche plus de "1 jour" pour télécharger les 12 Go de Big Sur... Et vous ?