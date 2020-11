Spotify va accueillir les podcasts de Radio France

Julien Russo

En interne chez Spotify, il n'y a qu'un mot qui tourne en boucle dans les esprits, c'est : PODCAST. Le service de streaming suédois fait son maximum pour rendre son catalogue de podcasts le plus attractif possible, Spotify cherche à ajouter les podcasts comme un argument de taille sur le long terme. Un petit nouveau va prochainement arriver, il s'agit de Radio France !

Spotify x Radio France

C'est une nouvelle collaboration qui se présente pour les podcasts de Spotify. Le célèbre groupe de radios français vient d'annoncer aujourd'hui son arrivée sur le service de streaming qui mettra à disposition ses émissions après diffusion . Présent depuis plusieurs années sur Apple Podcasts, la maison de la radio propose des programmes comme Le Quart d'Heure, Les Chemins de la philosophie, Les Aventures de Tintin, Le Temps du débat ou encore Affaires étrangères. Des émissions incontournables qui sont écoutées par plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs chaque semaine.

La collaboration entre Radio France et Spotify se limitait pour l'instant qu'à des playlists qui recueillent pour la plupart des milliers d'abonnés.

Radio France explique que cet accord est...

un pas important dans le déploiement, dans le secteur de l’audio, de relations partenariales équilibrées qui bénéficient à l’ensemble de la chaîne de production et de distribution ainsi qu’aux auditeurs. En effet, il garantit le respect de l’intégrité des productions et des droits associés, tout en étendant leur exposition à un large public

Le partenariat va permettre l'écoute des podcasts des émissions de Radio France gratuitement sur Spotify, le catalogue sera exactement le même que sur les autres plateformes de podcasts partenaires. Les émissions seront actualisées en même temps sur Spotify que sur Apple Podcasts !

L'accord entre les deux entreprises oblige également des actions éditoriales, mais également des campagnes marketing.



Radio France explique aussi dans son rapport que Spotify a affirmé son accord quant au respect de la chronologie des programmes audio de Radio France. C'est-à-dire que le service de streaming devra diffuser les programmes quotidiens pendant 1 semaine maximum et les programmes hebdomadaires pendant 1 mois. Radio France informe également avoir donné le feu vert à son nouveau partenaire pour une prolongation exceptionnelle de 3 mois concernant les journaux et les programmes de désinformation.

Laurent Frisch le directeur du numérique et de la production de Radio France a déclaré :

Cet accord « nouvelle génération » s’inscrit dans le tournant amorcé à la rentrée 2020 par Radio France dans sa politique de distribution. Nous nous réjouissons de voir l’adhésion que notre nouvelle proposition partenariale suscite chez des acteurs aussi importants que Spotify. C’est un très beau signal de maturité du secteur de l’audio et nous sommes heureux que le service public, allié à de très beaux acteurs privés comme Spotify, montre ainsi la voie.

