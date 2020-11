Mac M1 : 20 secondes d'attente au premier lancement d'Office sous Rosetta 2

Il y a 1 heure (Màj il y a 56 min)

Alexandre Godard

2

Microsoft s'exprime sur cette animation d'une vingtaine de secondes que l'on aperçoit au lancement du pack Office ou de Microsoft 365 sur Mac M1. Pour rappel, au lancement des Mac M1, ces deux logiciels ne seront pas encore disponibles sous forme d'application native.

En attendant les applications pour M1

Les nouveaux Mac équipés de la puce M1 arrivent la semaine prochaine avec comme nouveauté, la possibilité de faire tourner les applications iOS et iPadOS avec une facilité déconcertante. Cependant, toutes les applications ne seront pas disponibles au lancement dont le pack Office. C'est à travers une page support qui concerne le pack Office 2019 et Microsoft 365 qu'on apprend qu'à l'heure actuelle, seul une bêta est disponible pour les Mac M1. Pour les autres, il faudra passer par la version x86 des logiciels et donc par l'outil Rosetta 2 inclus dans macOS 11.



Microsoft a donc expliqué qu'au lancement de n'importe quelle application du pack Office, environ 20 secondes sont nécessaires pour que le virtualisateur en question se mette en marche et que par la suite, tout fonctionne correctement. Durant ces 20 secondes, l'icône fait une sorte de "haut bas" ce qui pourrait donner l'impression que c'est un bug mais il n'en est rien. Vivement une "vraie" application Microsoft. D'ailleurs, voici la liste des apps optimisées pour MacOS 11 et la puce M1.