Notre test de l'iPhone 12 Mini : la taille parfaite ?

Il y a 6 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

18

Après un premier lancement avec les iPhone 12 et iPhone 12 Pro qui partageaient le même châssis et la même dalle de 6,1 pouces, Apple passe la seconde avec le petit iPhone 12 mini et le géant iPhone 12 Pro Max. Sans surprise, le plus compact des smartphones 5G nous a séduit avec un gabarit passe-partout et un rapport poids / puissance imbattable. Voici notre test éclair.

Notre avis sur l'iPhone 12 Mini

Nous avions déjà testé l'iPhone 12 Pro (et l'iPhone 12) il y a trois semaines, il est donc logique que le test de l'iPhone 12 Mini soit plus court. Pas besoin de 3500 mots pour détailler 90% des points commun entre les modèles. Même si nous avions déjà proposé les premiers avis sur le 12 Mini, il était important pour nous de le tester au niveau de l'écran, de l'autonomie et du gabarit. Pour le reste, consultez notre test de l'iPhone 12 (Pro).

Un gabarit parfait

Adepte de la première heure de l'iPhone 5 et autre iPhone 5s, il était évident que l'iPhone 12 Mini allait correspondre à mes attentes. Annoncé avec une diagonale de 5,4 pouces dans un corps plus petit que l'iPhone SE 2020 (ou l'iPhone 8 / 7 / 6S / 6), l'iPhone 12 Mini est le smartphone 5G le plus compact du marché dixit Apple. La première prise en main nous le confirme, il tient parfaitement. Plus fin et plus léger, il est très maniable. A tel point qu'on retrouve le plaisir de l'utilisation à une main dans bien des circonstances. En vélo, en faisant la cuisine ou même en voiture (vous n'avez rien entendu), jeter un coup d'oeil à la dernière notification reçue est facilité par la taille du Mini. On peut atteindre l'angle opposé, un argument mis en avant par Steve Jobs lors de la présentation de l'iPhone 5. De même, le glisser dans une poche de jeans rappelle avec nostalgie le début des années 2010. C'est en tout cas moins déroutant que la première saisie de l'iPhone 12 de 6,1 pouces qui conserve la même largeur qu'un iPhone 11 Pro mais qui parait plus imposant une fois en main, la faute à des bords droits.

L'iPhone 12 Mini fait :

Hauteur : 131,5 mm

131,5 mm Largeur : 64,2 mm

64,2 mm Épaisseur : 7,4 mm

7,4 mm Poids : 133 g



Vous le trouvez trop petit ? Si le "Mini" parait frêle à côté de l'iPhone 11 Pro que je viens de quitter, en revanche sa dalle est loin d'être ridicule. L'écran OLED, qui accessoirement est celle qui offre la plus grande densité sur un appareil Apple avec 476 ppi, est confortable au quotidien. On sent que l'affichage est légèrement réduit par rapport à un modèle de 5,8 ou 6,1 pouces mais l’interface est moins étriquée que celle d'un iPhone à bouton qui stagne à 4,7 pouces (sauf modèle Plus). Mais c'est un point qui ne se discute pas vraiment finalement, puisque certains utilisateurs (une majorité semble-t-il comme notre collègue Julien) préfèrent un grand écran pour consommer des vidéos ou des jeux. Et même sur ce point, le Mini me satisfait pleinement. Ceux qui ont des problèmes de vue ne diront probablement pas la même chose.

iPhone 11 Pro / iPhone 7 / iPhone 12 Mini / iPhone 5c

Vous l'aurez compris, la qualité d'affichage du Super Retina XDR est indéniable, c'est un point commun à tous les modèles mais tout est plus "fin" sur ce mini. Pour mémoire, il partage ses caractéristiques (sauf la luminosité standard à 800 nits sur les Pro) :

Écran HDR

True Tone

Large gamme de couleurs (P3)

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1 (standard)

Luminosité maximale de 625 nits (standard) ; luminosité maximale de 1 200 nits (HDR)

Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts

Pour clore ce chapitre, un mot sur la finition. Le coloris blanc nacré rend mieux en vrai qu'en photo avec un bel effet à la lumière lui conférant une légère teinte champagne. Associé à l'aluminium, c'est un mariage réussi, même si le modèle bleu qu'on a reçu est également à saluer. En revanche, en cas de rayure sur les tranches, la peinture des autres coloris risque de "sauter".

Autonomie

C'est l'autre point capital de ce test. L'iPhone 12 Mini est petit, costaud mais est-il endurant. Apple annonce des chiffres moins flatteurs que pour les autres modèles 5G. C'est tout à fait logique, mais cela reste au-dessus d'un iPhone SE 2020. C'est également un peu mieux qu'un iPhone X par exemple.



Voici l'autonomie annoncée par Apple est la suivante :

Autonomie Lecture vidéo Streaming vidéo Lecture audio L'iPhone 12 Mini 15h 10h 50h L'iPhone 12 17h 11h 65h



Sur le papier, l'écart est d'environ 15% avec les modèles classiques de 6,1 pouces. C'est tolérable quand on connait l'écart sur les dimensions et le poids.



Après 24 heures de test en conditions réelles, nous avons confirmé une autonomie moins importante que sur un iPhone 12 Pro ou un iPhone 11 Pro, mais la différence n'est pas si flagrante. En effet, en réalisant une journée type avec de la consultation d'informations sur Safari et des applications spécialisées, quelques prises de vues, une partie d'échecs, un peu d'aventure sur Space Marshals 3, un tour sur Youtube et pas mal de messages en tout genre, la batterie pleine la veille au soir affichait 27% à la même heure. Sur notre 11 Pro, nous étions plutôt à 35-40% en moyenne avec une batterie forcément plus conséquente.

La seconde journée de test s’est soldée par l’utilisation de 68% de la batterie sur 24 heures, soit 32% restant.

Notons qu’avec sa plus petite capacité, la recharge de l’iPhone 12 Mini est un peu plus rapide, logique. Mais ce constat n'est valable qu'en filaire puisqu'avec MagSafe, la vitesse de recharge est limitée à 12,5 W contre 15 W pour les autres modèles.



Apple a diminué la capacité de tous les modèles cette année pour faire de la place au modem 5G (qu'on devrait enfin pouvoir utiliser dans les prochains jours) et réduire le poids. Pour contrebalancer, la firme à la pomme a intégré une puce A14 gravée en 5nm qui est moins énergivore. Résultat, l'autonomie reste correcte.



Dans tous les cas, depuis plus de dix ans, il faut recharger son iPhone une fois par jour, ou presque.

Le reste : photo, vidéo, performances

Nous ne nous éterniserons pas sur les performances de la puce A14 qu'on a déjà évoquées lors de notre premier test, ni sur l'appareil photo qui, malgré le déficit d'un téléobjectif et d'un scanner Lidar (et le format ProRaw), fait des merveilles en basse lumière et en mode Portrait. Idem en vidéo, le grain est superbe, notamment en conditions bien éclairées, le contraste est fort et les couleurs sortent justes avec le HDR en Dolby Vision qui permet d'avoir des séquences de type cinématographique.



Sur l'iPhone 12 Mini, comme sur les autres iPhone 12, les apps se lancent en un clin d'oeil, les jeux sont fluides et iOS 14.2 est très stable et complet avec de nombreuses nouveautés qui facilitent l'expérience. D'ailleurs, on ne ressent jamais de déficit sur la mémoire, alors que l'iPhone 12 Mini est équipé de 4 Go de RAM quand l'iPhone 12 Pro en a 6. Il faudra probablement attendre de nouvelles générations de jeux vidéo ou des applications en AR gourmandes.

Conclusion : presque parfait

Pour conclure, avec son gabarit compact et ses performances de haut rang, l'iPhone 12 Mini s'adresse à un large public. Que ce soit pour son petit format et / ou son "petit" prix, l'iPhone 12 Mini saura convaincre quiconque désire avoir le dernier modèle en poche sans quasiment aucune concession.



Nous trouvons toutefois dommage qu'Apple n'applique toujours pas la même politique que pour ses Apple Watch en proposant les mêmes composants sur tous ses modèles et en les distinguant simplement par la finition. En effet, un iPhone 12 Pro Mini aurait été parfait !



Mais à 809€, c'est le meilleur rapport qualité / prix de cette année.

