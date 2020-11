Bons plans iOS : Thumper , Blight Night, SavingsApp: Checkbook

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Thumper , Blight Night, SavingsApp: Checkbook. L'occasion d'économiser 30,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Currencies (App, iPhone / iPad, v1.9.0, 12 Mo, iOS 13.0, Rudolf Halmi) Vous partez en vacances ou en voyage d'affaires ? Convertissez dans votre devise locale ou vérifier la liste des taux de change.



Économisez sur les tarifs d'itinérance! Currencies stocke les taux de change hors ligne.



Les + : L'allié parfait pour les voyageurs Télécharger l'app gratuite Currencies





SavingsApp: Checkbook (App, iPhone, v3.0.3, 9 Mo, iOS 11) passe de 2,29 € à gratuit. SavingsApp offre un moyen simple et élégant de suivre les comptes chèques, les comptes d'épargne, les cartes de crédit et même les liquidités en caisse. Contrairement à d'autres applications financières, il ne vous présente pas un tas de fonctionnalités que vous n'utiliserez pas.



Au lieu de cela, il vise à vous aider à suivre facilement les soldes, les transactions et les paiements planifiés. Les économies incluent également la synchronisation des données iCloud, vous permettant de suivre les comptes sur tous vos appareils, y compris votre Mac.



Les + : Simple mais efficace Télécharger l'app gratuite SavingsApp: Checkbook





Do.List (App, iPhone / iPad, v4.1.5, 49 Mo, iOS 11.0, DG Apps, Inc.) passe de 3,49 € à gratuit. L'application Do.List vous permet de vous concentrer de façon intelligente sur vos différentes tâches professionnelles ou personnelles.



L'application est divisée en trois grandes catégories: Aujourd’hui, Demain, Plus tard. L’écran principal est toujours orienté sur la liste “Aujourd’hui� pour vous montrer par quoi commencer.



Les + : Belle application

Améliorez votre productivité Télécharger l'app gratuite Do.List





Jeux gratuits iOS :

Sallys Studio (Jeu, Simulation, iPhone, v3.5.2310, 556 Mo, iOS 13.0, Games Cafe Inc.) passe de 4,49 € à gratuit. Il y a des jeux de cuisine amusants pour la gestion du temps, des jeux de serveuses, et puis il y a des jeux de fitness amusants ! Dans Sally’s Studio, plutôt que d’organiser un tableau de bord servant des hamburgers et de la nourriture, vous aidez Sally à former vos clients à se sentir bien !



C’est plus qu’un jeu de fitness, votre objectif est de devenir le prochain magnat du gym. C’est un jeu de gestion. Construire votre empire de fitness ne sera pas facile!



Jouez à de nombreux mini-défis comme des jeux de yoga, des massages, de la danse, du ballon, des haltères et plus de jeux d'exercice!



Les + : Un jeu de simulation complet Télécharger le jeu gratuit Sallys Studio





Cytus II (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.5.5, 2,7 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit. Dans le cyber espace virtuel du nom de cyTus, il existe un DJ légendaire du nom de Æsir. Sa musique a un charme fou : les gens sont dingues de sa musique. La rumeur veut que chaque note de sa musique frappe le public au plus profond de leurs âmes.



Un jour, Æsir, qui n'avait jamais montré son visage auparavant, annonce soudainement qu'il allait donner son premier concert virtuel - le Æsir-FEST. Il invitera un chanteur connu et un DJ populaire en guise d'ouverture. Au moment où les ventes de billets ont commencé, une ruée sans précédent s'est produite. Tout le monde voulait voir le vrai visage de Æsir.



Le jour du FEST, des millions de personnes se sont connectées à l'événement. Une heure avant le début de l'événement, le record du monde précédent de connexions simultanées a été battue. La ville entière attendait que Æsir descende des cieux...



Les + : L'un des meilleurs jeux de rythme Télécharger le jeu gratuit Cytus II





Zero+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 3 Mo, iOS 7.0, SaturnBoy, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous devez déplacer des blocs pour arriver à 0 ! Vous avez des cases positives, des négatives, à vous de faire les bons choix pour arriver au zéro parfait à la main. Sorte de 2048 revisité, Zero+ est très addictif. Par contre, on aurait aimé des graphismes plus travaillés.



Attention, si les premiers niveaux se composent seulement des 1 et 2, les choses deviennent folles assez rapidement quand de grands nombres et de nouveaux types de tuiles s'invitent.



Les + : Il n'y a pas que des chiffres, vous verrez :)

Un peu de math, ça fait du bien Télécharger le jeu gratuit Zero+





Blight Night (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.8, 464 Mo, iOS 9.0, Clevyr, Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Une supposée épidémie de grippe a tué l'humanité, laissant un homme survivre aux horreurs de la suite.



Texas occidental, 1986. Sonny Barstow a apprécié la vie de petite ville. Cependant, le mystère pour laquelle il s'est réveillé apparemment épargné par les ravages de l'épidémie est toujours présent.



En partie film d'horreur des années 1980, en partie aventure de résolution de casse-tête, Blight Night tourne pour une exploration et une découverte exceptionnelles - sans sacrifier le splatterfest. Télécharger le jeu gratuit Blight Night





Promotions iOS :

Monopoly Sudoku (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v0.1.12 - Nudge + Bugfixing, 347 Mo, iOS 9.0, Marmalade Game Studio) passe de 3,49 € à 1,09 €. Apprenez le Sudoku en quelques minutes avec MR. MONOPOLY ! Ce ne sont pas des maths, c’est de la logique, et c’est plus facile que vous ne le pensez. Grâce aux conseils donnés dans le jeu, vous maîtriserez les techniques et jouerez contre vos amis et votre famille en un rien de temps. Résolvez la grille le plus rapidement pour gagner ! C’est le casse-tête amusant que vous ne voudrez jamais abandonner !



Prenez une grande respiration et comptez jusqu’à 9 dans un casse-tête qui est bon pour votre esprit et votre cœur. Chaque ligne et chaque bloc doit comporter des chiffres de 1 à 9. C’est aussi simple que ça ! Progressez vers la solution et célébrez vos victoires. Télécharger Monopoly Sudoku à 1,09 €





Dead Cells (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.6.1, 752 Mo, iOS 11.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 6,99 €. Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le château tentaculaire en perpétuel changement pour découvrir ce qui a bien pu se passer sur cette île sinistre... Enfin, en supposant que vous parveniez à vaincre ses gardiens.



Dead Cells est un roguevania mêlant action et plateforme qui exigera une maîtrise de son combat nerveux en 2D à l'aide d'une grande variété d'armes et compétences contre des ennemis et boss impitoyables.



Un try and die de grande qualité !



Les + : Une des références des jeux de plateforme Télécharger Dead Cells à 6,99 €





Hidden Through Time (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.17, 241 Mo, iOS 10.0, Rogueside NV) passe de 3,49 € à 1,09 €. Hidden Through Time est un adorable jeu dans lequel il faut chercher et trouver des objets dispersés au fil de l'histoire merveilleuse de notre monde. Utilise des indices énigmatiques pour découvrir tous les secrets, tandis que tu explores les niveaux colorés dessinés à la main.

Trouve assez d'objets pour avancer à travers les quatre grandes périodes de l'Histoire.



Tu en veux plus ou tu aimerais laisser libre cours à ta créativité? Notre éditeur est disponible pour tous, ce qui te permet de créer tes propres niveaux et de les partager sur notre cloud! Ici tu peux également découvrir des niveaux, y jouer et les évaluer. Télécharger Hidden Through Time à 1,09 €