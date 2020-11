L'application RTRO de Moment a le droit à des Instant Film

En apportant le premier film instantané sur iPhone, nous avons travaillé avec Casey Warren (@_ caseywarren) pour étudier certains de ses films instantanés préférés. Surtout comment certains des effets chimiques ont été créés dans le cadre du processus de développement des films qui rendent chaque photo unique. Au lieu d'émuler ces effets en numérisant de vieux films ou en concevant à la main une superposition pour s'ajouter aux photos existantes (comme la plupart des applications), nous générons cette émulation dans le viseur en temps réel. Par conséquent, vous pouvez voir à quoi ressemblera votre photo et contrôler réellement l'intensité de l'effet généré avant de prendre la photo.

En février dernier, la société Moment, que l'on connaît notamment grâce à son excellent matériel et ses logiciels pour caméras, revenait sur le devant de la scène avec une belle application. Baptisée RTRO (v1.6, 167 Mo, iOS 13.0), la petite nouvelle offrait la possibilité de filmer tout en appliquant des filtres vintages très réussis. Avec la nouvelle mise à jour, disponible depuis quelques minutes, l'application va encore plus loin en introduisant Instant Film, qui apporte des photos «instantanées» uniques.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.