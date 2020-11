OnePlus 9 : un premier rendu sur la toile

Alors que nous ne sommes qu'à 6 mois de son annonce officielle, il semblerait que le OnePlus 9 dévoile déjà les premiers éléments de son design... En se servant des informations disponibles autour du futur appareil, nos confrères de 91Mobiles ont réussi à reproduire un premier rendu.



Avec un écran troué plat et un triple capteur photo dans un module rectangulaire, le smartphone ne devrait pas amener une révolution dans le milieu.

Le OnePlus 9 a déjà le droit à son premier rendu

Le site web 91Mobiles se spécialise dans la création de rendus de futurs smartphones en se servant des informations disponibles sur Internet. Pour le futur téléphone haut de gamme de OnePlus, ces derniers ont notamment eu accès aux schémas de fabrication de ce dernier.



Ainsi, des maquettes 3D de l'appareil ont pu être réalisées et diffusées sur Internet, permettant d'apercevoir à quoi ressemblera le téléphone. Avec un écran plat troué, des bordures plates sur l'avant et anguleuses à l'arrière, on pourrait y voir un Galaxy S21 de Samsung.



Au dos, on retrouve trois capteurs photo dans un rectangle, avec un flash LED, sans qu'on en sache les spécificités. Pour l'écran, ce n'est pas surprenant, mais on retrouve une dalle OLED 120 Hz de 6,55 pouces. La firme chinoise devrait dévoiler son smartphone durant le mois de mars 2021.



