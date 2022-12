Un rendu "officiel" du OnePlus 11 révèle le design et la fiche technique

Voici un nouvel aperçu de la prochaine gamme de téléphones OnePlus 11 grâce à des rendus officiels en fuite qui montrent les changements de design à venir, les couleurs et le retour de la marque Hasselblad.



Après avoir publié une série de rendus de spécifications de conception plus tôt dans l'année, @OnLeaks (Stever Hemmerstoffer) s'est associé à Gadget Gang pour publier un rendu " officiel " du OnePlus 11.

Le OnePlus 11 Pro se montre en images

Il montre un léger raffinement du design utilisé avec sur les OnePlus 10, avec le retour du curseur d'alerte, la barre d'appareil photo enveloppante, et un logo Hasselblad plus proéminent gravé dans un système d'appareil photo circulaire hybride.



Parmi les changements visible, on note également le retour des couleurs Volcanic Black et Forest Emerald, qui ont été introduites avec le OnePlus 10 Pro au début de 2022. Cependant, ce rapport ne présente qu'un seul rendu du OnePlus 11, d'autres coloris pourraient être prévus. Le reste n'évolue que peu d'un point de vue extérieur.

La fiche technique du OnePlus 11

Parallèlement à ce supposé rendu "officiel" du OnePlus 11, les deux compères ont partagé une fiche technique du téléphone. Selon eux, le OnePlus 11 devrait être équipé d'un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces à taux de rafraîchissement élevé, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et d'une batterie de 5 000 mAh avec charge de 100 W incluse. Les précédentes rumeurs suggèrent également que OnePlus sera l'un des premiers à adopter le stockage UFS 4.0.



Nous savons que le prochain fleuron de OnePlus se verra offrir quatre mises à jour complètes de l'OS et cinq ans de correctifs de sécurité bimensuels réguliers en standard. Cet appareil est susceptible d'être livré avec OxygenOS 13.1, comme évoqué au récent OxygenOS Open Ear qui s'est tenu à Londres.



À l'arrière, le OnePlus 11 serait livré avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif 2x de 32 mégapixels. La caméra selfie serait de 16 mégapixels.



Le OnePlus 11 est attendu pour le premier trimestre 2023, de quoi venir titiller un certain Samsung qui doit également lancer ses Galaxy S23 sous Android. Tout cela avant l'iPhone 15 en septembre prochain.