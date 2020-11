1Password se met à jour sur Mac avec "Déverrouiller avec Apple Watch"

Julien Russo

1Password c'est le gestionnaire de mot de passe le plus connu dans le monde, avec une disponibilité sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, Android, PC... 1Password est aujourd'hui le premier sur le marché. L'application qui reste simple et facile d'utilisation s'améliore régulièrement avec l'ajout de fonctionnalité, c'est le cas aujourd'hui pour la version macOS qui propose une authentification grâce à l'Apple Watch.

1Password, une importante mise à jour sur Mac

Si vous avez tendance à toujours oublier vos mots de passe et utiliser un peu trop souvent la procédure "Mot de passe oublié ?", il vous faut une application de gestionnaire de mot de passe !

1Password est l'une des meilleures solutions en 2020, l'application vous permet d'enregistrer vos identifiants et mots de passe de n'importe quel site internet ou service ainsi que le numéro de votre carte de crédit. La particularité de cette application, c'est la synchronisation, toutes les données que vous allez enregistrer sur votre iPhone, seront visibles sur une autre version de 1Password.



Dans un but constant d'amélioration, 1Password a publié cette nuit la version 7.7 de son application (en cours de déploiement sur tous les Mac App Store), vous allez pouvoir accéder à votre compte de trois façons. La première reste la plus basique, en saisissant le mot de passe de 1Password, la seconde se fait via le Touch ID (si votre MacBook est compatible) et la dernière vous donne la possibilité de vous authentifier grâce à votre Apple Watch. En effet, 1Password prend en charge le fameux "Déverrouiller avec Apple Watch", vous allez pouvoir déverrouiller l'application comme vous accédez à votre Mac.



Il y a quand même quelques "conditions" pour que vous puissiez activer cette nouvelle fonction, vous devrez posséder macOS Catalina 10.15 ou une version ultérieure sur votre Mac. Celui-ci doit aussi avoir la puce T1, T2 ou M1.

1Password en dit plus sur le déverrouillage avec Apple Watch :

Une fois que vous l'avez configuré, vous recevrez une notification sur votre Apple Watch chaque fois que vous ouvrez 1Password dans macOS. Double-cliquez pour déverrouiller et vous y êtes. Lorsque vous activez à la fois le déverrouillage de l'Apple Watch et de Touch ID, 1Password traitera Touch ID comme la méthode de déverrouillage principale, mais vous recevrez toujours l'invite de déverrouillage avec votre Apple Watch.

Dans les autres nouveautés de la mise à jour, on retrouve aussi une intégration améliorée du navigateur Safari. Depuis plusieurs années, une extension de 1Password existe et vous permet de rapidement récupérer un mot de passe sans avoir besoin de quitter le navigateur. Dans la nouvelle version, 1Password est désormais capable de consulter les pages Web en arrière-plan pour proposer une suggestion des mots de passe et cartes de crédit. Pour faire simple, l'application va se comporter exactement pareil que le fait le trousseau iCloud qui vous suggère un mot de passe quand vous êtes prêt à écrire dans le champ.