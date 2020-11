La 5G d'Orange est retardée du 18 novembre à "quelques semaines"

Il y a 4 heures

Julien Russo

Orange avait réussi à réaliser un joli coup de buzz en annonçant l'arrivée de la 5G pour ses abonnés dès le 18 novembre. Malheureusement, cette promesse ne sera pas tenue d'après les récentes déclarations de Stéphane Richard. Le patron d'Orange aurait été un peu trop ambitieux... Finalement le lancement aura lieu d'ici quelques semaines et pas avant.

La 5G ce n'est pas pour tout de suite

Mauvaise nouvelle pour les possesseurs des nouveaux iPhone qui s'étaient empressés de souscrire à un forfait 5G d'Orange pour profiter du nouveau standard mobile. Malheureusement, la date du 18 novembre pour le lancement de la 5G en France métropolitaine ne pourra pas être respectée.

Un porte-parole d'Orange a expliqué au média 01net que la 5G va être disponible dans quelques semaines dans les premières villes qui auront la chance d'être couvertes. En réalité, ce retard n'est pas une question technique, mais plutôt une question administrative, quand Stéphane Richard avait fait cette annonce du 18 novembre, l'opérateur n'avait toujours pas l'autorisation d'émission de l'ANFR et visiblement elle va prendre un peu de temps à arriver.

Pour profiter de la 5G sur les iPhone 12, il va donc falloir encore un peu de patience. Cette fois-ci, l'opérateur a préféré ne pas faire la même erreur en avançant une seconde date de lancement !

Orange devrait adapter ses prochaines communications en fonction des discussions avec l'ANFR. À noter que niveau commercial, tout est déjà prêt depuis plusieurs semaines, Orange propose des offres de 70 Go à de l'internet illimité. Côté Sosh, c'est toujours silence radio.

Des difficultés pour le déploiement

Même si Orange va prochainement lancer la 5G (comme ses concurrents d'ici la fin de l'année), les opérateurs sont confrontés à une mobilisation massive contre les installations d'antennes 5G dans de nombreux départements français. Que ça soit dans les grandes ou petites villes, les élus et les habitants critiquent fortement cette évolution des infrastructures télécom et expriment leur crainte par rapport à la santé. L'inquiétude autour de la 5G n'a jamais été aussi intense et continue d'être un long débat avec parfois des consultations citoyennes comme c'est le cas à Paris ou encore Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon et Nantes.



