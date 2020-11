Elon Musk est définitivement plus riche que Mark Zuckerberg

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Dans ce monde moderne, il existe des classements sur tous les sujets quel que soit le domaine. Bien évidemment il y en a un qui fait énormément parler, c'est celui des personnes les plus riches du monde. À ce jeu-là, Elon Musk ne se débrouille pas trop mal puisqu'il vient de prendre la 3ème place avec une fortune estimée à 114 milliards de dollars.

Une fortune de 114 milliards de dollars !

En cette année 2020 ou malheureusement la pauvreté grimpe en flèche à cause de la pandémie de coronavirus, d'autres, sur une autre planète, font la course aux milliards. C'est le cas du patron de Tesla et du patron de Facebook qui déjà il y a quelques mois, interchangeaient leurs troisièmes et quatrièmes places dans le classement des personnes les plus riches du monde.

Ce coup-ci, Elon Musk est bien passer devant et pas qu'un peu. En effet, l'action Tesla va être intégré ce 21 décembre 2020 dans l'indice S&P500 (500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse). Cette très bonne nouvelle a bien évidemment fait grimper l'action Tesla de 12%, ce qui a immédiatement rapporté 11 milliards à Elon Musk.



Selon Bloomberg, la fortune d'Elon Musk est actuellement de 114 milliards de dollars et devrait bien évidemment continuer d'augmenter dans les années à venir.



