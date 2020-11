Amazon reporte le Black Friday en France au 4 décembre

Pour permettre une éventuelle réouverture des commerces français dès le 27 ou le 28 novembre, le gouvernement demande aux acteurs de la grande distribution, du commerce et de l’e-commerce de reporter le Black Friday d'une semaine. La nouvelle semble être reçue de manière plutôt positive par le marché, même si de nombreuses firmes n'ont pas encore signé cet accord. En tout cas, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, peut se réjouir de voir Amazon rejoindre le mouvement et effectuer un report de son évènement, passant ainsi du 27 novembre au 4 décembre prochain.

