Astuces sur Mac M1 : HomeBrew, CocoaPods, récupération, Windows...

Si vous avez un Mac M1, vous serez également probablement intéressé par voir les iOS sur Mac App Store et même l'installation d'IPA normalement non supportés par les nouveaux Mac. Nous ne manquerons pas d'ajouter d'autres astuces ou bidouilles pour exploiter à fond votre nouveau Mac à puce Apple Silicon.

il y a tellement d'émulation sous le capot. Imaginez - un binaire Windows Intel 32 bits, fonctionnant dans un pont 32 à 64 dans Wine / CrossOver au-dessus de macOS, sur un processeur ARM qui émule x86 - et cela fonctionne !

Sur les Mac Intel, il y avait BootCamp. Désormais, il faut se tourner vers d'autres solutions comme Docker ou Parallel, mais ces logiciels de virtualisation ne sont pas encore compatibles. En revanche, CrossOver est déjà disponible. Nous l'avions vu il y a quelques jours, les logiciels et jeux Windows tournent très bien grâce à CrossOver qui a coiffé les autres ténors du secteur avec une compatibilité des Mac M1 sous macOS 11. Les développeurs ont même déclaré :

Et voilà, à vous de jouer selon vos besoins.

Sur les Mac Intel, vous devez maintenir la commande R lorsque vous allumez le Mac pour accéder à la récupération macOS pour réinstaller le système d'exploitation, accéder à l'Utilitaire de disque ou restaurer à partir d'une sauvegarde Time Machine. Sur un Mac ‌Apple Silicon‌, vous pouvez toujours accéder à la récupération macOS, mais les touches sont différentes. C'est plus simple :

Les nouveaux Mac M1 d'Apple profitent d'une toute nouvelle architecture de puce pour proposer des performances incroyables. Mais ce changement majeur entraine des pertes de compatibilités, du moins des changements d'utilisations. Voici quelques astuces pour les utilisateurs avancés et les développeurs qui sont passés à macOS 11 sur un Mac M1 (MacBook Pro, MacBook Air ou Mac mini).

