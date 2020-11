Bons plans iOS : Earth Atlantis, SavingsApp, Hello Human

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Earth Atlantis, SavingsApp, Hello Human. L'occasion d'économiser 29,8€ !



Applications gratuites iOS :

SavingsApp (App, iPhone, v3.0.3, 9 Mo, iOS 11) passe de 2,29 € à gratuit. SavingsApp offre un moyen simple et élégant de suivre les comptes chèques, les comptes d'épargne, les cartes de crédit et même les liquidités en caisse. Contrairement à d'autres applications financières, il ne vous présente pas un tas de fonctionnalités que vous n'utiliserez pas.



Au lieu de cela, il vise à vous aider à suivre facilement les soldes, les transactions et les paiements planifiés. Les économies incluent également la synchronisation des données iCloud, vous permettant de suivre les comptes sur tous vos appareils, y compris votre Mac.



Les + : Simple mais efficace





Métronome+ (App, iPhone / iPad, v5.0.6, 19 Mo, iOS 12.0, Dynamic App Design LLC) passe de 4,49 € à gratuit. Metronome Plus propose une interface tout simplement jolie, un moteur de métronome incroyablement précis, et un solide éventail de fonctions abrité dans un menu déroulant facile d'accès.



Metronome Plus a été créé par des concepteurs et des développeurs professionnels conseillés par des musiciens professionnels.



Les + : Simple, jolie, efficace





PhotoTangler (App, iPhone / iPad, v2.22, 2 Mo, iOS 8.0, Kurt Miller) passe de 3,49 € à gratuit. PhotoTangler Collage Maker est une application d'images qui transforme instantanément vos photos préférées en beaux collages. Il vous permet de les mélanger de façon unique et créative. C'est facile, amusant, et les résultats semblent magiques ! Il suffit de déposer des photos, et de regarder PhotoTangler les mélanger ensemble avec toutes les autres photos à proximité. N'importe qui peut obtenir un résultat magnifique et professionnel en deux secondes.



On peut évidemment personnaliser le résultat, choisir le fondu, l'ombre, etc. De même, il est possible d'ajouter du texte et de choisir la résolution de sortie ainsi que le ratio.



Pas mal pour ceux qui partage leur moment en famille sur Facebook par exemple.



Les + : Les outils





Jeux gratuits iOS :

Math Racing 2 Pro (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.5, 397 Mo, iOS 13.0, POTG Apps) passe de 1,09 € à gratuit. Que diriez-vous de combiner jeu de course et mathématiques ? Math Racing 2 Pro est l'application parfaite pour connaître les bases tout en s'amusant.



Addition, soustraction, multiplication ou division : à vous de faire les bons choix pendant la course.



Les + : Apprendre en s'amusant

Les + : Apprendre en s'amusant

Pour les plus jeunes





ShapeOminoes (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.2, 65 Mo, iOS 11.0, Wojciech Wysocki) passe de 2,29 € à gratuit.

Dans ShapeOminoes, l'objectif est simple: remplir la forme générée trois fois en utilisant différents types d'omino.



Chaque niveau a sa propre forme à remplir et se compose de trois sous-niveaux qui doivent être résolus afin de déverrouiller le suivant. Chaque sous-niveau a son propre type omino à utiliser. La difficulté augmente tout au long du jeu. Au début, les niveaux sont simples et apprennent à jouer. Après cela, ils deviennent plus gros, plus compliqués et plus difficiles.



Les + : Il y a plus de 120 niveaux à résoudre au total





Hello Human (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.3, 109 Mo, iOS 10.0, Russell King) passe de 2,29 € à gratuit. Échappez aux griffes d'une intelligence artificielle malicieuse qui souhaite en apprendre davantage sur les humains, dans cette expérience de puzzle / compétences minimaliste axée sur le récit.



Vous êtes immédiatement frappé par un dialogue spirituel convaincant et une expérience émotionnelle, pour compléter le voyage de puzzle comme aucun autre jeu mobile.



Hello Human fait évoluer le modèle de puzzle mobile classique en introduisant des émotions contradictoires et contrastées grâce à l'utilisation d'une boîte de dialogue amusante excentrique qui est plus synonyme de certains jeux PC classiques.



Les + : Une distraction qui vous fera sourire





Promotions iOS :

Shadowmatic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.5, 394 Mo, iOS 8.0, TRIADA Studio) passe de 4,49 € à 2,29 €. Le super jeu de casse-tête Shadowmatic, récompensé par Apple avec un Apple Design Award en 2015 est en promotion temporaire !



Développé par TRIADA Studio, Shadowmatic propose de manipuler des objets abstraits afin de reconnaître des silhouettes concrètes dans leur ombre projetée au mur. Un jeu relaxant qui vous emmènera dans 9 pièces aux ambiances musicales et graphiques différentes.



Les + : Le concept du jeu





Earth Atlantis (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.13, 216 Mo, iOS 8.0, Pixel Perfex) passe de 5,49 € à 3,49 €. Earth-Atlantis est un jeu de tir horizontal offrant un gameplay de « chasse aux monstres » original. Cherche et chasse des monstres marins terrifiants et explore un monde sous-marin post-apocalyptique. Débloque une pléthore de vaisseaux équipés d'armes et de capacités spéciales et deviens un chasseur légendaire !



« Le grand changement climatique » s'est abattu à la fin du 21e siècle. Quatre-vingt-seize pour cent de la surface terrestre est engloutie sous l'eau. La civilisation humaine s'est écroulée. Les machines ont adopté des formes d'animaux marins...





Thumper (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.17, 468 Mo, iOS 11.0, Drool LLC) passe de 5,49 € à 1,09 €. Dans ce jeu sans équivalent, on y incarne un scarabée survitaminé qui fonce sur des rails rempli d'ennemis et d'obstacles. C'est rapide, très rapide et il faudra être plus que vigilant pour voir le bout des niveaux.



Sorti sur PC et consoles en VR, Thumper a séduit tout le monde. A tel point qu'on l'a élu meilleur jeu de rythme de tous les temps.



Sorti sur PC et consoles en VR, Thumper a séduit tout le monde. A tel point qu'on l'a élu meilleur jeu de rythme de tous les temps.

Thumper sur iOS nous propose 9 niveaux ponctués de boss et un mode de difficulté supérieure, histoire de contenter les fanas. Magnifique, psychédélique et très maniable, Thumper est la rencontre de Wipeout et de Pinball.