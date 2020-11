Le développeur d'Halide teste les capacités de l'iPhone 12 Pro Max

Hier à 22:19 (Màj hier à 23:23)

Corentin Ruffin

Réagir

Comme chaque année et pour chaque sortie d'une nouvelle génération d'iPhone, Apple mise énormément sur les capteurs photo présents au dos de l'appareil, qui est devenu un fort argument de vente pour les utilisateurs. L'iPhone 12 Pro Max, lui, est le téléphone le plus cher de cette cuvée, et dispose d'un capteur plus grand pour l'appareil photo grand-angle, d'une stabilisation de type reflex numérique et d'un téléobjectif plus long.



Sebastiaan de With, le développeur de l'application Halide (v2.0.4, 22 Mo, iOS 12.2) qui est une référence dans la photographie avec contrôle manuel, est en plein examen de l'appareil et de ses capacités.

Le développeur de Halide étudie l'iPhone 12 Pro Max

Et comme à son habitude, lorsqu'il étudie les possibilités photographiques des différents appareils, ce dernier publie des rapports donnant des indications sur ses ressentis.

Avec un reflex numérique traditionnel, personne n'oserait prendre des photos d'une seconde sur un ordinateur de poche. Pourtant, l'iPhone 12 Pro‌ Max peut prendre des images nettes à des temps d'exposition ridicules.



Dans cette dernière comparaison, vous pouvez voir que le «mode nuit» peut obtenir cette photo, mais il sacrifie beaucoup de détails fins et donne à la scène un aspect un peu artificiel. L'iPhone 12 Pro, avec sa stabilisation plus basique, ne peut pas obtenir un cadre stable. Il serait impossible d'obtenir une photo comme celle-ci sur l'iPhone 12, 11 Pro, ou diable, les appareils photo numériques haut de gamme que j'ai dans le studio.

Si vous souhaitez lire l'article complet, c'est disponible sur le blog officiel de Halide.

Télécharger l'app gratuite Halide - RAW Manual Camera