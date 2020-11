Nice sera la première ville de France sous 5G

C'était l'un des principaux arguments de sa campagne politique et il semblerait que Christian Estrosi soit sur le point de tenir ses promesses : la ville de Nice va donc devenir aujourd'hui la première ville de France sous 5G.



En partenariat avec SFR, ce lancement va se faire en douceur et la nouvelle norme sera proposée à une première partie des habitants, à condition d'avoir un forfait et un smartphone compatibles.

C'est donc officiel : dès ce vendredi midi, 50 % de la population niçoise pourra profiter de la nouvelle norme 5G en échange d'un forfait SFR, partenaire pour ce lancement, mais également d'un smartphone compatible.

J’ai vite compris que les villes qui ne seront pas à l’heure pour la 5G perdront de l’attractivité et de la compétitivité. J’ai six ans devant moi pour prendre dix longueurs d’avance sur des territoires réfractaires à la 5G, au nom d’un dogme rétrograde.

Dans les semaines qui suivront, la couverture sera étendue par SFR, mais d'autres villes se joindront au mouvement dont notamment Paris et l'Île-de-France, Marseille, Montpellier, Bordeaux ou encore Nantes. Bouygues Telecom répliquera le 1er décembre sans donner de destinations, tout comme Orange, qui se lancera le 26 ou le 27 novembre.







