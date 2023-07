Tata Group sera la première entreprise indienne à assembler l'iPhone

Depuis plusieurs années, Apple diversifie la localisation des usines qui assemblent les iPhone, l'objectif de cette démarche est de ne plus dépendre de la Chine à 100% comme ça a été le cas dans le passé. L'Inde est aujourd'hui considérée comme la meilleure alternative, on y retrouve un gouvernement ouvert à la construction d'usines et prêt à attribuer des aides financières en échange de créations d'emplois.

Une nouvelle étape pour la production d'iPhone en Inde

Initialement, Apple avait confié l'assemblage des iPhone à son partenaire Wistron, ça devait être le sous-traitant qui allait gérer la production et être le propriétaire de l'usine de Karnataka en Inde. Malheureusement, Wistron a choisi de se retirer du projet pour une raison qui n'a pas été communiqué officiellement, cette décision a fait le bonheur de Tata Group, une entreprise spécialisée dans l'assemblage de smartphones et autres appareils électroniques en Inde, Tata Group s'est immédiatement présentée comme étant un potentiel repreneur du projet et pouvant assurer la production des iPhone dans cette usine en Inde.



Selon le site Inc24, Tata Group et Apple ont rapidement engagé des discussions constructives et convaincantes, ce qui a incité le géant californien a donné son feu vert pour que l'entreprise reprenne l'usine de Karnataka en Inde.

L'usine que va reprendre Tata Group emploie environ 10 000 salariés et va se concentrer dans les mois à venir sur la production de la gamme iPhone 14 afin d'alimenter le marché indien, mais aussi d'autres pays à travers le monde.

Pourquoi ce retrait de Wistron ?

Wistron est l'un des partenaires les plus importants pour Apple aujourd'hui, il s'occupe d'assembler les iPhone et apporte un énorme soutien à Foxconn qui peut parfois être débordé dans les périodes critiques où Apple a besoin d'une production de masse très intensive pour ses iPhone.



Selon un cadre anonyme de Wistron, si l'entreprise n'a pas voulu poursuivre avec cette usine en Inde, c'est essentiellement pour des raisons de rentabilité, car Apple n'aurait rien fait pour rendre rentable la production de l'usine de Karnataka. Le cadre accuse le géant californien de ne penser qu'à son porte-monnaie et pas à la rentabilité de ses partenaires qui, eux aussi, ont besoin de gagner de l'argent pour l'investir dans d'autres projets et évoluer.

Wistron n'a pas été en mesure de gagner de l'argent grâce aux activités d'Apple en Inde. Il a essayé de négocier avec Apple pour des marges plus élevées, mais étant un acteur plus petit par rapport à Foxconn et Pegatron dans le monde, il n'a pas eu l'effet de levier nécessaire.

Tata Group devient donc la première entreprise native d'Inde à s'occuper de la production d'iPhone, une première !

Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres...