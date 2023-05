Tata sera bien le 4ᵉ fabricant indien de l'iPhone 15

Apple vient visiblement d'ajouter un quatrième fournisseur à son carnet d'adresses indien. Un fournisseur qui va dans un premier temps se voir confier 5 % de la production d'iPhone 15 en 2023.

Tata Group entre dans la danse

Nous sommes à quatre mois de la sortie de l'iPhone 15 et les infos sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, nous apprenons que Tata Group sera le 4ᵉ et dernier fabricant d'iPhone basé en Inde.



Selon TrendForce, les commandes concerneront l'assemblage d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Plus. Tata Group aurait reçu l'équivalent de 5 % des commandes de tous les iPhone 15 et 15 Plus qui vont être assemblés en 2023. Les 95 % restants seront gérés par les trois autres fournisseurs.



Un beau contrat qui place la société derrière Foxconn, leader incontesté, Pegatron et Luxshare. D'après les infos du jour, Tata Group aurait fait l'acquisition d'une usine qui appartenait auparavant au géant Wistron, ce qui lui permet enfin d'assumer un tel volume de commandes. Il se murmure d'ailleurs que ce n'est que le début et que les dirigeants ont des plans plus grands en tête pour le futur.

Concept iPhone 15

En ce qui concerne l'assemblage de l'iPhone 15 Pro, c'est Foxconn et Pegatron qui devraient s'en charger. Pour l'iPhone 15 Pro Max, ce sera à nouveau Foxconn accompagné cette fois-ci de Luxshare.



Pour rappel, Apple apprécie particulièrement l'Inde qui lui permet de diversifier sa chaîne de production tout en gardant un coup de fabrication à son avantage. Avec les récents problèmes en Chine, il est plus que vital pour la firme de Cupertino d'accélérer sa transition vers l'Inde. Un immense projet en cours qui s'étend sur une décennie.