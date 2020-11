What the golf joue sous la neige sur Apple Arcade

Il y a 1 heure (Màj il y a 36 min)

Medhi Naitmazi

1

What the golf de Triband est l’un des meilleurs jeux sur Apple Arcade et il a été mis à jour avec des correctifs mais surtout du nouveau contenu pour l’hiver.



La parodie de golf qui a été nominé aux Games Awards 2019 reçoit la mise à jour Snowtime quelques mois après la Sporty Sports Special.



WHAT THE GOLF? : la neige ne lui fait pas peur

La version 1.10 sur Apple Arcade apporte de nouveaux niveaux avec de nombreux défis, accompagné d’un tout nouveau menu principal. Il est toujours bon de voir les jeux Apple Arcade obtenir plus de contenu après leur lancement. Dans de nombreux cas, ces mises à jour coïncident avec les lancements de nouvelles plates-formes comme la Switch.



Regardez la vidéo trailer de What The Golf? ci-dessous :

Si vous n’avez pas encore joué à What The Golf?, il s’agit d’un titre totalement décalé qui est fait pour ceux qui ne connaissent rien à ce sport et qui ne fera pas de vous un meilleur joueur. Non, à chaque niveau on se demande qui a développé ça ou pourquoi. C’est délirant mais tellement addictif. Et encore plus avec les nouveautés enneigées.



La dernière mise à jour pour l’hiver nous le confirme, rien qu’en lisant les notes de version :

C'EST LE TEMPS DE LA NEIGE ! Les gens normaux vous le diront : impossible de jouer au golf dans la neige. Ne les écoutez pas, il ne s'agit que d'un inconvénient mineur !



Si vous recherchez de quoi égayer vos journées d'hiver sombres, nous avons la solution ! Faites nous confiance, nos niveaux enneigés mais chaleureux sauront faire fondre votre coeur.



Pour citer quelqu'un dans La Reine des neiges : Je ne savais pas que l'hiver pouvait être si beau fou.



Cette mise à jour inclut :

Une quête de pizza

De la neige, évidemment !

Des pizzas

Des niveaux super COOL

Des petits pois surgelés, des pizzas et des bâtonnets glacés

Un élan - qui n'est PAS gelé, lui !

Un bonhomme de neige qui veut garder la tête froide

On vous a dit qu'il y avait des pizzas ?

De la physique toujours plus givrée !



CORRECTIFS

Il n'est pas exclu que nous ayons ajouté plus de problèmes qu'avant avec tout ça- Oups !

Bien évidemment, pour y jouer il faut avoir un abonnement Apple Arcade ou Apple One qui permet d’avoir le titre sur Apple TV, Mac, iPad et iPhone.

Télécharger le jeu WHAT THE GOLF?