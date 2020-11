iPhone 12 Pro : Découvrez un comparatif HEIC VS ProRAW

Il y a 57 min

Julien Russo

Apple travaille depuis plusieurs années sur un tout nouveau format pour vos photos prises depuis l'iPhone. Depuis toujours, les photos ont le format HEIC, prochainement elles auront le nouveau format ProRAW. Les avantages sont nombreux comme le rendu plus réaliste, mais a aussi des inconvénients comme un poids encore plus gros. 9to5mac a comparé les deux formats !

Le futur format de l'iPhone 12 Pro

Peut-on obtenir une meilleure qualité d'image avec un poids inférieur ? D'après Apple, oui c'est possible et le tout sans aucune compression !

Lors de l'annonce des nouveaux iPhone 12 Pro, la firme de Cupertino a présenté un nouveau format pour les modèles d'iPhone 12 Pro. Il s'agit de l'Apple ProRAW, voici comment Apple présente cette nouveauté :

ProRAW contient toutes les informations RAW standard ainsi que les données du pipeline d’images Apple. Grâce à cela, vous avez une longueur d’avance pour la retouche, puisque vous disposez des réglages de réduction du bruit et d’exposition multiple. Ce qui vous laisse plus de temps ensuite pour ajuster la couleur et la balance des blancs.

Si pour l'instant nous n'avons encore aucune date sur la disponibilité de ce nouveau format, une avant première et montre une comparaison inédite entre le format HEIC et ProRAW.

Les deux photographies montrent à chaque fois des différences assez flagrantes sur le rendu final, surtout sur la luminosité.

Comme vous pouvez le constater, l'image à droite est plus sombre que celle à gauche. À droite vous avez la photographie au format Apple ProRAW et à gauche le format classique HEIC.

Le poids des deux photos est aussi différent puisque le format HEIC ne dépasse pas les 2 Mo quand le format Apple ProRAW atteint les 20 Mo.

À noter que le format ProRAW est plus destiné aux logiciels de retouches photo.



