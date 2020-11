macOS Big Sur : Le Touch ID ne répond plus pour déverrouiller la session

Julien Russo

Si on peut dire que macOS Big Sur est presque parfait en ce qui concerne la stabilité et les performances, la nouvelle mise à jour d'Apple a ajouté quelques petites failles dans l'utilisation quotidienne. Plusieurs propriétaires de MacBook qui ont installé macOS Big Sur se plaignent sur les forums de ne plus pouvoir déverrouiller leur session à l'aide du Touch ID.

Le Touch ID ne réagit plus pour le déverrouillage

Sur les MacBook vous avez trois possibilités pour le déverrouillage. La première est la plus classique, saisir votre mot de passe. La seconde va consister à utiliser l'Apple Watch en approchant votre poignet de votre MacBook. La troisième va être de poser votre doigt sur le Touch ID si votre Mac est compatible.

Depuis que macOS Big Sur est disponible, des utilisateurs expliquent rencontrer un problème sur la troisième solution, en effet ils n'ont plus la possibilité de déverrouiller leur session en posant leur doigt comme ils ont l'habitude le faire. Malhereuresement, depuis l'installation de macOS Big Sur, il ne reste qu'une solution pour ceux qui n'ont pas l'Apple Watch : entrer le mot de passe comme au démarrage du MacBook !



Cette anomalie commence à prendre une certaine ampleur sur le forum d'Apple. Des propriétaires de MacBook commercialisé de 2016 à 2020 affirment avoir ce bug en permanence malgré de multiples redémarrages de leur MacBook.

Ce qui est étrange c'est que le Touch ID fonctionne bien sur le reste... Vous pouvez par exemple payer en Apple Pay sur Safari ou encore poser votre doigt pour télécharger une application sur le Mac App Store. On comprend immédiatement que le problème n'est pas matériel, mais bien logiciel. En plus, tout fonctionnait très bien avant d'avoir quitté macOS Catalina !

Quand Apple n'apporte pas de mise à jour corrective, l'autre solution est de chercher soi-même une possible astuce pour corriger ce bug. Les utilisateurs concernés ont tout essayé et la seule solution qui a été trouvée est de supprimer toutes les empreintes enregistrées puis de les réenregistrer.

Pour effectuer cela, il vous faudra vous rendre dans le menu de la pomme (en haut à gauche de votre écran) puis dans "Préférences Système" et "Touch ID". Vous aurez juste après à passer la souris sur le dessin de l'empreinte digitale et une petite croix s'affichera, cliquez dessus et votre empreinte est effacée. Pour en créer une autre, appuyez sur le "+" et suivez les indications !



Une fois effectuée cette manipulation, il est nécessaire de redémarrer le MacBook. Dans très peu de cas cela fonctionne, pour d'autres cela va fonctionner une ou deux fois puis revenir comme avant.



Ce genre de mésaventures se trouve également sur Reddit par exemple.