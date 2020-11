Le Royaume-Uni accuse Apple sur les déchets électroniques

Chez Apple la protection de l'environnement est quelque chose de très important. Quand l'entreprise est accusée d'avoir un important rôle dans les déchets électroniques et de participer à la "culture du jetable", c'est tout l'Apple Park qui est choqué de cette accusation. Malgré les efforts d'Apple en ce qui concerne l'utilisation de matériaux recyclés dans ses produits et des activités qui reposent à 100% sur les énergies renouvelables, Apple est quand même visé et mis dans le même sac que des concurrents qui ne font pas autant d'effort comme Amazon.

Apple réagit à cette déclaration

Il est rare de voir Apple réagir à une si grande vitesse, mais cette fois-ci, l'entreprise ne pouvait pas laisser passer cela.

Le Comité d'audit environnemental du Royaume-Uni a expliqué qu'Apple participait activement à la création de déchets électroniques dans le monde, les arguments sont complètement justifiés et difficilement contestables !

Les personnes derrières cette déclaration on pleine conscience des efforts d'Apple pour réduire son empreinte carbone, cependant ce qui est reproché ici c'est que l'entreprise ne fait rien pour convaincre les utilisateurs de garder leurs produits et d'éviter d'en acheter d'autres.

Plusieurs points ont été évoqués comme le fait qu'Apple complique au maximum la réparation de ses produits (en collant des composants dans les MacBook par exemple) et demande des frais abusifs. Tout est fait pour que le client abandonne et passe commande sur l'Apple Store en ligne ! D'après le comité, ce comportement est celui d'une entreprise qui essaie d'optimiser ses chiffres d'affaires aux dépens de la planète.

Les frais de réparation d’Apple, en particulier, peuvent être si importants qu’il est plus économique de remplacer complètement le produit, cette tendance, qui va à l’encontre d’une longue histoire de l’ingénierie au Royaume-Uni, doit cesser.

Cette déclaration accablante par le Comité est très vite remontée jusqu'à l'Apple Park qui a estimé que cela ne représentait pas la réalité. Immédiatement, la firme s'est exprimée à travers le média The Guardian qui a relayé la déclaration officielle du porte-parole d'Apple :

Nous avons été surpris et déçus par le rapport du Comité d’audit environnemental, qui ne reflète aucun des efforts d’Apple pour conserver les ressources et protéger la planète que nous partageons tous. Les clients ont plus de possibilités que jamais d’échanger, de recycler et d’obtenir des réparations sûres et de qualité. Nos dernières Apple Watch, iPad et iPhone utilisent tous des matériaux recyclés pour les principaux composants. Nous continuerons à travailler avec le Parlement et le gouvernement pour documenter les engagements d’Apple en tant que leader du secteur et pour soutenir notre effort commun afin de laisser une économie propre et une planète saine à la prochaine génération.

En plus de cette déclaration, Apple a envoyé une lettre au Comité pour partager toutes les bonnes actions effectuées pour l'environnement ces dernières années. Apple a par exemple abordé l'utilisation de l'énergie solaire pour ses data center ou encore l'accompagnement de ses partenaires asiatiques vers des installations qui fonctionnent à l'énergie renouvelable.



