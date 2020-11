Slack pourrait être racheté par Salesforce

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Pendant le confinement général en France et dans une bonne partie des pays du monde, nombreux sont les employés à avoir fait et à faire du télétravail. Ainsi, les outils de communication entre équipes et collègues ont eu le vent en poupe, faisant décoller certains sur le marché.



Parmi eux, on retrouve un certain Slack (v20.11.10, 183 Mo, iOS 12.2) qui a affirmé sa popularité : gratuit (avec des limites), pratique et disponible sur mobiles et desktop, c'est le candidat idéal pour le travail.



Aujourd'hui, un nouveau rapport fait office d'un potentiel rachat de l'outil par l'énorme firme Salesforce.

Slack : rachat en vue par Salesforce ?

BREAKING: Salesforce has recently been in talks to buy Slack Technologies, Dow Jones reports.$WORK halted for volatility after spiking 7%. https://t.co/6a0CZFlnp1 pic.twitter.com/TfzV9tBzAW — CNBC Now (@CNBCnow) November 25, 2020

La société de logiciels cloud Salesforce serait donc en pourparlers pour le rachat de l'outil de communication pour les professionnels Slack, selon un nouveau rapport. Dans la foulée de cette rumeur, les actions de Slack ont augmenté de plus de 23% grâce à une publication de Wall Street Journal Dow Jones.



L'accord, s'il est conclu, battrait probablement la plus grande acquisition de Salesforce à ce jour, atteignant plus de 17 milliards de dollars.

