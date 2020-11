Bons plans iOS : Kingdom Rush Frontiers, Crystal War Heroes, MailTime Pro

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Kingdom Rush Frontiers, Crystal War Heroes, MailTime Pro. L'occasion d'économiser 36,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Decide Now! (App, iPhone / iPad, v2.1, 4 Mo, iOS 9.0, Catforce Studio) passe de 1,09 € à gratuit. Vous n'arrivez pas à prendre de décision ? De même avec vos amis, impossible de savoir ce que vous allez faire ce soir : ciné, bar ou bowling ? Laissez moi vous présenter votre futur meilleur ami : Decide Now ! L'application vous permet de prendre une décision au hasard, grâce à la roue des décisions !

Hoopa City (App, iPhone / iPad, v2.41, 238 Mo, iOS 8.0, Dr. Panda Ltd) passe de 4,49 € à gratuit. **Par les créateurs de Dr. Panda ! Imagine et construit dans Hoopa City ! Combine différents éléments et bâti des maisons, des routes et bien plus encore avec ton hippo préféré des jeux du Dr. Panda ! Trouveras-tu la combinaison secrète pour chaque bâtiment ? Laisse aller ton imagination et construit un village, une ville ou même une gigantesque métropole - selon tes préférences - avec Hoopa City! Utilise différents matériaux et combine-les pour créer toutes sortes de bâtiments! Remplis le paysage de magasins, de routes, d'écoles, et même de parc d'attractions ou de stade de sport ! Chaque bâtiment est le résultat d'une combinaison différente, alors n'aie pas peur d'expérimenter !

Dr. Panda dans lEspace (App, iPhone / iPad, v2.01, 275 Mo, iOS 8.0) passe de 3,49 € à gratuit. Personnalise ta navette spatiale, décolle et choisis ton itinéraire ! Explore l'espace, découvre des astéroïdes, de nouvelles planètes et peut-être même un trou noir ! Où Dr. Panda doit-il aller ? C'est à toi de décider ! Lors de ton voyage interstellaire, tu rencontreras des aliens amicaux mais aussi des visages familiers — et ils ont tous besoin de ton aide ! Répare un vaisseau spatial ou un satellite, trouve ton chemin au beau milieu d'un labyrinthe de météorites et bien plus encore !

Voici un bon client mail qui prétend pouvoir améliorer votre productivité et la façon d'envoyer/répondre aux emails en mode iMessage (comme les SMS). La version pro permet d'ajouter un nombre de comptes illimités et c'est évidemment celle-ci qu'on vous propose gratuitement. Si vous dialoguez beaucoup par mail, c'est MailTime qu'il vous faut.

Glopy (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.5, 405 Mo, iOS 10.0, Yenidunya Oyun Bilisim Limited...) passe de 2,29 € à gratuit. Si vous aimez les casse-tête, vous allez être servis avec Glopy, puisque celui-ci, en plus d'être superbe, en propose un bon nombre. Ce dernier prend la forme d'une boule de bois à tourner et retourner dans tous les sens dans le seul but d'amener d'autres (petites) billes de couleur à leur destination. Si ça peut paraître simple au premier abord, il va tout de même falloir prendre garde à ces fameuses couleurs, car oui, il faudra respecter le code : ainsi, la bille rouge ira dans le trou rouge, etc... Attention donc à ne pas faire d'erreur, synonyme de défaite.

Crystal War Heroes (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.1, 230 Mo, iOS 9.0, Funcore Games Technology Co., ...) passe de 2,29 € à gratuit. Une grande variété de guerriers possédant des habilités uniques attend vos ordres ! Engagez des Gardiens et défendez le cristal ! Crystania Wars (TD Quest) contient des éléments de stratégie en temps réel (RTS), avec les règles du Tower Defense (TD) et un style de combat proche de celui d'un MMO. Pendant le combat, le joueur peut déplacer des unités sur la ligne de front pour faire face aux ennemis ou absorber les attaques adverses, tandis que les unités situées à l'arrière auront pour rôle d'infliger des dégâts.

Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.16, 789 Mo, iOS 9.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 1,09 €.

Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, voici un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour idiot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis.



Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. A voir le trailer, on ne va pas s'ennuyer.



Si vous aimez les jeux à la StarCraft, vous allez adorer !



Les + :

L'un des meilleurs dans le genre Tower Defense

Iron Marines à 1,09 €