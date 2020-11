Apple Fitness + : lancement prévu fin 2020 ?

Lors du keynote qui a servi de démarrage à l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE, l'une des grosses annonces autour des montres connectées n'est autre que l'arrivée prochaine du nouveau service Apple Fitness +. En combinant la smartwatch ainsi qu'un écran, que ce soit un iPhone, un iPad ou une télévision avec Apple TV, voilà que vos appareils à la Pomme deviennent de véritables coachs sportifs.



Car oui, Apple a tout prévu : il sera possible pour les utilisateurs de choisir un programme selon l'objectif voulu et ainsi suivre des exercices vidéos créés par des professionnels. Une petite révolution pour la firme de Cupertino, qui mise beaucoup sur la santé avec ses produits.



Seulement, jusqu'à présent, nous ne savions pas quelle serait la date de lancement de la nouveauté, et elle pourrait être très proche si on en croit les instructeurs.

Le lancement d'Apple Fitness + pour 2020 ?

Apple Fitness + devrait être lancé avant la fin de 2020 si l'on en croit les instructeurs de Fitness + : ces derniers donnent des nouvelles via Instagram, garantissant que le lancement serait prévu pour "bientôt" puisque les exercices sont en cours d'enregistrement.



Se servant du hashtag #CloseYourRings pour être référencé sur le réseau social, il semblerait qu'un pic des publications ait eu lieu ces dernières semaines, laissant entrevoir une arrivée prochaine. Apple Fitness + coûtera 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an et ne sera disponible que dans quelques pays au lancement.