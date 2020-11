Spotify se lance dans les stories

Spotify compte bien rester en tête du classement des plateformes de streaming musical et pour cela, rien de mieux que d'innover encore et encore. Cette fois-ci, Spotify lance une nouveauté déjà vu ailleurs mais en revanche jamais sur un service de streaming musical, à savoir les stories. Voyons ensemble comment c'est présenté.



Définitivement, on peut dire qu'il y a quelques années, Snapchat a été le précurseur d'un succès mondial appelé "Stories". Nous sommes aujourd'hui en 2020 et bon nombre d'applications mondialement connues comme Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter... ont rejoint l'équipe des applications disposant d'un système de stories. Mais ce n'est pas fini car selon Engadget, Spotify commence aussi à s'y mettre.

En effet, plusieurs clients de Spotify ont découvert un système de story que ce soit sur l'application iOS ou l'application Android de Spotify. Les "Stories" peuvent s'afficher sur certains albums voire mêmes des playlists publiques. Comme vous pouvez le constater sur le tweet ci-dessous, rien de très compliqué, l'endroit où se situe le rond indique une story qui peut être visionnée en cliquant dessus. Vous l'aurez compris, si cette story est positionnée sur un album en particulier, c'est que le contenu à l'intérieur est en rapport avec l'album. De plus, on ne sait pas encore si cette story sera seulement disponible pour le propriétaire de l'album ou si au contraire, tous les "fans" pourront interagir.

Spotify has stories now....



S P O T I F Y



This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx