La commission de 15% profitera à 98% des développeurs iOS

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Le nouveau programme App Store d'Apple, qui réduit les taux de commission d'achat dans les applications à 15%, s'appliquera à l'écrasante majorité de tous les développeurs d'applications iPhone, iPad et Mac, selon les premières estimations.



Le App Store Small Business Program qui a été annoncé il y a quinze jours, réduit à 15% la part de la firme lors des transactions in-app pour les développeurs payés moins d'un million de dollars par Apple en 2019. Ce seuil du chiffre d'affaires est post-commission, ce qui signifie que c'est après qu'Apple ait pris sa réduction.

Un joli coup double d'Apple

Selon la société d'analyse et de données d'applications AppFigures, ce seuil signifie que le programme s'applique à plus de 98% des développeurs qui gagnent de l'argent sur l'App Store.



En plongeant dans les chiffres, le site note que sur les deux millions d'applications actuellement sur le marché d'Apple, environ 376000 sont un téléchargement payant, monétisées avec des abonnements ou ont une forme d'achats intégrés.

Ces 376 000 applications appartiennent à environ 124 500 développeurs. Parmi ceux-ci, un peu moins de 2% ont en fait gagné plus de 1000000 dollars en 2019.

Cela signifie qu'environ 98% de tous les développeurs qui peuvent gagner de l'argent dans l'App Store à partir de maintenant seront éligibles au programme, qui ouvrira en 2021 et conserveront instantanément plus de revenus dans leur poche.



Parmi les développeurs qui dépassent le seuil, la plupart sont des noms auxquels vous vous attendez. Ils incluent Google, Tinder, Bumble, Disney, Dropbox, LinkedIn et un grand nombre de sociétés de jeux. En fait, les développeurs de jeux représentaient plus de la moitié du «club à plus d'1 million de dollars».



Environ 39% des développeurs qui ne sont pas admissibles au programme gagnent moins de 1,5 million de dollars. Les développeurs qui gagnent plus de 150 millions de dollars ne représentent que 1,5% des entreprises non éligibles mais sont responsables de 29% des revenus totaux du groupe. Le groupe suivant, ceux qui gagnent entre 50 et 150 millions de dollars, représente 24% du chiffre d'affaires du groupe.



En d'autres termes, comme l'ont souligné certains analystes financiers, le programme s'applique à la grande majorité des développeurs. Néanmoins, il est susceptible d'avoir un effet non significatif sur les revenus, car une part relativement faible des entreprises contribue au total des revenus de l'App Store.



Il est clair maintenant qu'Apple n'a pas simplement choisi 1 000 000 $ parce que cela fait joli.



Cette décision est vraiment gagnant-gagnant pour Apple. En un seul geste, Apple a réussi à rendre heureux presque tous les développeurs de l'écosystème, à repousser potentiellement une série de poursuites anti-trust et à inciter davantage les développeurs à rester avec Apple. Le tout avec un impact minimal sur leurs résultats. Google est-il le suivant ?



Si vous êtes développeurs, n'oubliez pas de faire la demande ! Le programme App Store Small Business qui réduit la commission démarre en janvier 2021.