Apple aurait arrêté de travailler avec OFilm pour la caméra de l'iPhone 12

Hier à 22:32 (Màj hier à 22:32)

Corentin Ruffin

Réagir

L'actualité de l'été dernier n'était pas très reluisante : entre présence du COVID et mise en lumière du traitement horrible réservé aux Ouïghours en Chine, les images étaient très dures à regarder. On a ainsi appris que le pays de l'Empire du Milieu hébergé de nombreux camps dans lesquels cette communauté est mise à profit pour du sale boulot.



Durant le mois de juillet, Apple a ainsi répondu à une accusation provenant d'un rapport faisant était que la firme travaillait avec un fournisseur avec "main-d'œuvre ouïghoure esclave sur les lignes de production". Le partenaire en question ? Un certain OFilm, aidant notamment à la mise en place des modules de l'appareil photo de l'iPhone 12.

Apple aurait supprimé OFilm de ses fournisseurs pour l'iPhone 12

Seulement, dans sa réponse donnée à l'époque, Apple confirmait seulement ne pas avoir de preuves pour affirmer que OFilm faisait appel à cette main d'oeuvre. Washington, lui, avait déjà mis le fournisseur chinois sur liste noire et depuis, il semblerait que de nouveaux éléments aient été dévoilés, puisque la Pomme aurait arrêté la collaboration.



C'est un rapport coréen qui confirme la nouvelle, mettant en avant la décision prise par la Chambre des représentants américaine qui a adopté la loi sur la prévention du travail forcé pour les Ouïghours, ce qui aurait amené Apple à stoppé ce partenariat. L'exclusion d'OFilm de la chaîne d'approvisionnement d'Apple devrait profiter à la fois à LG InnoTek et à Sharp.



Source