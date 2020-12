Comment écouter les playlists Replay 2020 d’Apple Music

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

1

Si vous souhaitez voir un récapitulatif de vos meilleures écoutes de l'année qui vient de s'écouler, Apple Music propose la fonction Replay qui donne accès à plusieurs données ainsi qu'une playlist de vos morceaux préférés. La fonction n'est pas très complète mais a tout de même le mérite d'exister.

Où se situe les playlists Replay dans Apple Music ?

On vous en parlait hier, nous sommes en fin d'année et c'est le moment pour les plateformes de streaming musical d'envoyer le "récap' musical" de l'année de chaque utilisateur. Spotify propose par exemple un genre de petite histoire avec des chiffres sur vos artistes préférés, vos musiques les plus écoutées tout au long de l'année, des graphiques et bien plus encore.



Du côté d'Apple Music, c'est justement ce qu'on expliquait hier, il y a eu une volonté de "copier" ce système pour le proposer à ses abonnés mais au vu des moqueries sur Twitter, on se rend compte qu'Apple ne fait pas le poids (pour le moment) face à Spotify dans ce domaine. Pour les abonnés Apple Music qui souhaiteraient voir le nombre d'artistes qu'ils ont écoutés cette année ou ceux qu'ils ont écoutés le plus, il faut se rendre via le site replay.music.apple.com. Sur cette page vous pouvez aussi retrouver la fameuse playlist replay qui est une compilation créée par Apple lui-même qui regroupe les musiques qui vous ont le plus fait danser ces 12 derniers mois.

En revanche, contrairement à ce qu'indique certains confrères, vous n'êtes pas dans l'obligation de vous rendre sur cette page pour trouver cette playlist Replay. Il vous suffit d'aller dans l'application Apple Music, dans l'onglet "Ecouter" et de descendre tout en bas. Ainsi, votre playlist Replay 2020 sera présente mais celles des années précédentes (si vous étiez déjà abonné) le seront également.



Même si cela ne semble pas être une priorité pour Apple Music étant donné que la fonction est aussi "pauvre" en contenus que l'année dernière, espérons qu'Apple se mette à la hauteur comme il a souvent l'habitude de le faire afin de nous proposer un Replay 2021 digne de ce nom. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette fonction est très appréciée des utilisateurs.

Télécharger l'app gratuite Musique