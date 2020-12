Le lancement d'Apple Pay au Mexique pour "très bientôt"

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Alors qu'en France, quasiment toutes les banques proposent le service sans fil Apple Pay, d'autres pays préparent seulement son arrivée. C'est notamment le cas du Mexique, qui est sur le point d'accueillir la fonctionnalité comme le montre une vidéo publiée montrant les premières banques et détaillants qui la proposeront.



Une bien belle nouvelle pour cette méthode de paiement qui est de plus en plus courante dans la vie des consommateurs, facilitant grandement le passage en caisse.

Le Mexique prépare le lancement d'Apple Pay

Concernant l'arrivée d'Apple Pay au Mexique, ça commence à sentir bon... Une vidéo récente montre les premières banques qui prendront en charge la plate-forme de paiement sans contact d'Apple tandis que le site Web mexicain d'Apple dit que cela va arriver "muy pronto".



Il faut dire que le lancement du service dans le pays a pris du temps, 6 ans après les États-Unis et 2 ans après le premier pays d'Amérique latine qui était le Brésil. Le site mexicain d’Apple affiche désormais le slogan «La forma más efectiva de pagar sin efectivo» qui se traduit par «La meilleure façon de payer sans argent liquide».



Reste désormais à savoir quand se fera officiellement le lancement, même si on imagine que c'est désormais une question de jours.