Orange lance ses forfaits 5G dans 15 villes (puis 150 mais pas Paris)

Il y a 4 heures

Alban Martin

5

Annoncés quelques semaines en arrière, les forfaits 5G arrivent cette semaine en France. D'abord avec SFR à Nice puis il y a deux jours avec même une offre low-cost B&You. Désormais c'est au tour d'Orange de lancer ses services qui vont de 40 à 95€, et de 15€ à 80€ pour ceux qui ont un pack Open avec la Livebox.



Les prix des forfaits 5G chez Orange

Orange, comme prévu, commercialise quatre forfaits 5G qui sont des «forfaits 4G compatibles 5G». On peut donc les utiliser même sur des téléphones non compatibles 5G, même si c'est inutile.



On retrouve sans surprise des offres avec appels, SMS et MMS illimités. Et l'enveloppe de data démarre à 70 Go pour aller jusqu'à l'offre «illimitée».



Voici les tarifs des forfaits 5G d'Orange avec le pack Open (Livebox + mobile) :

Forfait 70 Go à 14,99€/mois pendant un an, puis 29,99€/mois

Forfait 100 Go à 24,99€/mois pendant un an, puis 39,99€/mois

Forfait 150 Go à 34,99€/mois pendant un an, puis 49,99€/mois

Forfait illimité à 64,99€/mois pendant un an, puis 79,99€/mois

Les tarifs classiques :

Forfait 70 Go à 24,99€/mois pendant un an, puis 39,99€/mois

Forfait 100 Go à 34,99€/mois pendant un an, puis 49,99€/mois

Forfait 150 Go à 44,99€/mois pendant un an, puis 64,99€/mois

Forfait illimité à 79,99€/mois pendant un an, puis 94,99€/mois

A noter que les deux premiers forfaits 5G donnent accès à autant de data en France qu'à l'étranger (Europe, DOM, Suisse et Andorre), mais celui de 150 Go est limité à 100 Go hors France. Idem pour le tout illimité mais qui peut être consommé aux USA, Canada et Chine.



A ce niveau de prix, Orange offre l'option multi-sim qui permet d'avoir une puce avec le même numéro dans son iPad ou sa voiture.



Les villes éligibles à la 5G Orange

Pour commencer, seules les 15 villes suivantes

Allonnes

Angers

Aubière

Beaumont

Cagnes-sur-Mer

Chamalières

Clermont-Ferrand

Coulaines

Le Mans

Les Ponts-de-Cé

Marseille

Nice

Saint-Laurent-du-Var

Trélazé

Yvré-l’Evêque

Stéphane Richard a promis 150 communes supplémentaires d’ici la fin 2020 avec notamment Toulouse, Montpellier, Douai, Lille, Lens, Pau, Strasbourg et Mulhouse. Paris pourrait attendre 2021 car la capitale ne figure pas dans les exemples donnés par le patron d'Orange.

Les débit 5G sur le réseau d’Orange

Si vous vous posez la question du débit sur votre iPhone 12, Orange promet des vitesses de téléchargement jusqu’à 2,1 Gb/s en 5G sur les fréquences 3,5 GHz. Sur les fréquences 2,1 GHz, il faudra se contenter de 615 Mb/s. C'est tout de même 3 à 4 fois supérieur à la 4G en moyenne.