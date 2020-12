Des utilisateurs d'iPhone 12 constatent une décharge de la batterie en veille

L'arrivée de la nouvelle gamme d'iPhone a, comme toujours à la sortie d'un produit Apple, fait grand bruit sur le marché. Outre un design retravaillé et une puissance accrue, nous avons eu le droit pour la première fois à un iPhone mini.



Si les retours autour des smartphones sont plutôt bons, il faut noter que certains utilisateurs semblent constater une baisse excessive de la batterie lorsque le téléphone est en veille.

Que se passe-t-il avec la batterie de l'iPhone 12 ?

Lorsqu'on achète un nouveau smartphone, il est de coutume de voir la batterie se vider assez rapidement suite à une utilisation excessive. Seulement, une anomalie autour de l'iPhone 12 semble doucement, mais sûrement, pointer le bout de son nez suite au retour de certains clients.



Dans le cas de certains modèles, plus particulièrement le Pro et le mini, la batterie du téléphone semble se décharger de manière fulgurante lorsque celui-ci est en veille. Ils ont évoqué une perte de batterie d'environ 4% (par heure) en veille, allant de 20 et 40% de perte pendant la nuit.



Même en désactivant la 5G et l'activité des applications en arrière-plan, cela ne change rien... Et de votre côté, avez-vous rencontré des situations similaires ?



