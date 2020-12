La FTC met en garde contre une arnaque téléphonique autour d'Apple

La deuxième version, elle, concerne Apple et fait référence à une activité de compte iCloud suspecte :

Dans une version de l'arnaque, vous recevez un appel et un message enregistré indiquant qu'il s'agit d'Amazon. Le message indique qu'il y a un problème avec votre compte. Il peut s'agir d'un achat suspect, d'un colis perdu ou d'une commande qu'ils ne peuvent pas honorer.

La Federal Trade Commission (FTC) met donc en garde les consommateurs contre les arnaqueurs d'appel automatisé se faisant passer pour Apple et Amazon. Il existe actuellement deux versions de l'arnaque, la première sur Amazon :

La Federal Trade Commission aux États-Unis, qui n'est autre que l'agence indépendante du gouvernement, vient de publier un nouvel article. Dans ce dernier, on apprend qu'une nouvelle arnaque téléphonique est actuellement à la mode au sein du pays... Lorsque la victime reçoit cet appel, elle fait face à un message automatisé prétendant être Apple et Amazon, vous indiquant un problème avec votre compte.

