Des hologrammes abordables issus de photos d'iPhone en mode portrait

Il y a 50 min (Màj il y a 38 min)

Julien Russo

Dans tous les films qui se passent dans le futur on voit des photos, des publicités dans la rue, des menus au restaurant ou encore des concerts en hologramme. Si ce futur parait encore bien loin, des ingénieurs essaient de bousculer les choses et de concevoir des appareils holographiques dès maintenant. Un projet sur le site participatif Kickstarter vient d'attirer notre attention puisqu'il imagine des cadres holographiques où des photos (en mode portrait) prises avec un iPhone seront projetées.

Un hologramme au tarif abordable

Si les hologrammes sont très loin d'être courants et populaires en 2020, ils existent malgré tout, des entreprises spécialisées dans ce domaine proposent des hologrammes à l'occasion d'événements ou de concerts.

Le projet Looking Glass Portrait vise à proposer dans un futur proche des cadres holographiques à installer dans votre salon ou dans n'importe quelle autre pièce de votre domicile !

Le fonctionnement est simple, votre cadre se branche à une prise électrique puis se connecte au réseau WiFi de votre box internet. Vous pouvez envoyer toutes les photos que vous souhaitez (uniquement prise en mode portrait) vers une application du nom de "HoloPlay Studio".

Prenez une seule photo en mode Portrait avec votre iPhone.

Importer une photo en mode portrait unique dans HoloPlay Studio, l'app convertie automatiquement la profondeur des photos en mode Portrait en dizaines de perspectives nécessaires pour créer un hologramme. Après la conversion, l'hologramme est automatiquement stocké dans Looking Glass Portrait pour une lecture autonome.

Le créateur de la campagne Kickstarter est l'auteur du premier écran holographique au monde, il explique que la plupart des gens ne pensaient pas qu'une telle technologie était possible à créer. Et pourtant... Avec une équipe de plusieurs passionnés, ils ont été capables concevoir l'écran, mais aussi d'envoyer des kits de développement holographiques de première génération à de nombreuses personnes.

Le projet a pour but de permettre à toute personne dans le monde de posséder son propre écran holographique chez soi. Le travail a commencé il y a 18 mois et Looking Glass Portrait pourrait devenir le premier affichage holographique accessible au public à un prix raisonnable.

Le cadre propose 1 000 images holographiques intégrées, vous pouvez envoyer toutes les photos en mode portrait que vous souhaitez vers le cadre qui sera connecté à votre WiFi.

Le Looking Glass Portrait propose aussi de projeter des vidéos !



Si le projet atteint son objectif de financement, la date de commercialisation pourrait avoir lieu en mars 2021, il n'y aura que 150 unités pour le lancement, il faut dire qu'un appareil comme celui-ci prend du temps à produire.

À noter qu'il s'agit d'un projet participatif, il y a un risque que celui-ci échoue et que votre argent soit définitivement perdu, ce risque est à prendre en compte.

