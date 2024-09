La nouvelle pub pour l'iPhone 15 mise sur les photos de portrait

Après Personal Voice, Apple a partagé ces dernières heures une nouvelle publicité pour l'iPhone 15 qui met l'accent sur une capacité exclusive de l'appareil photo des derniers modèles, à savoir la possibilité de prendre un cliché puis d'ajuster la mise au point dans l’interface d'édition de l’app Photos.

L'édition des portraits à tout moment

Dans le spot publicitaire, tout tourne autour de la pochette du prochain album d’une groupe de musique. L'une des membres utilise l'iPhone pour retoucher une photo du trio, et elle se sert de la fonction Portrait pour faire la mise au point sur elle-même au premier plan, en estompant ses camarades à l'arrière-plan.

Elle tend l'iPhone au second, qui modifie à nouveau l'image pour faire la mise au point sur lui-même, en estompant l'arrière-plan et le premier plan et en la supprimant de l'image. Les deux se chamaillent pour savoir quelle image utiliser avant de demander l'avis du troisième membre du groupe, qui finit par faire la mise au point sur lui-même, éclipsant les deux autres. Finalement, c'est la photo qu'ils choisissent.



Les images standard capturées avec l'appareil photo large d'un iPhone 15 ou d'un iPhone 15 Pro prennent en charge la modification de la mise au point. Dans l'interface d'édition, un clic sur l'icône d'ouverture permet d'ajuster la quantité de flou en arrière-plan à l'aide d'un curseur. Cette fonction est disponible même si l'image n'a pas été capturée en mode Portrait, ce qui est très pratique. Rappelons d’ailleurs que les iPhone 15 peuvent automatiquement shooter en portrait, même si vous n’avez pas sélectionné ce mode sous iOS 17.

Transformez vos photos en portraits.

Comme vous l’aurez compris avec ce spot, dans le cas d’une photo avec plusieurs sujets, la mise au point de la photo peut être modifiée en tapant sur l'une des personnes ou l'un des objets de l'image.



L’iPhone 15 standard apporte d’ailleurs pas mal de nouveautés par rapport à l’iPhone 14, comme vu dans notre comparatif.