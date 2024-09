Pub Apple : comment utiliser Personal Voice pour communiquer avec les autres

Apple a partagé une publicité pleine de vie pour sa nouvelle fonction d'accessibilité Voix Personnelle, disponible sur l'iPhone, l'iPad et le Mac.



Introduite avec en septembre dernier avec le versions finales d'iOS 17, iPadOS 17 et de macOS Sonoma, Personal Voice (en anglais) permet aux personnes qui ont des difficultés temporaires à s'exprimer à l'oral de créer une voix de synthèse qui ressemble à leur voix réelle, afin qu'elles puissent continuer à communiquer avec les autres.

Une combinaison de deux fonctions

Personal Voice s'intègre à une autre fonction d'accessibilité appelée "Paroles en direct" (ou Live Speech en anglais), qui permet aux utilisateurs de taper ce qu'ils veulent dire et de le faire prononcer à haute voix lors de conversations en personne, d'appels téléphoniques et d'appels vidéo FaceTime.



Dans cette vidéo de deux minutes, intitulée "La voix perdue", Tristram Ingham, médecin et défenseur des personnes handicapées, utilise les deux nouveautés "Personal Voice" et "Live Speech" pour lire à haute voix une histoire à une petite fille au moment de s'endormir.

Comment créer sa propre voix

Pour créer une voix personnelle, un utilisateur doit lire à haute voix une série de textes aléatoires pendant environ 15 minutes. Cette fonctionnalité est disponible dans l'application Réglages, sous Accessibilité → Voix personnelle, et n'est pour l'instant disponible qu'en anglais. Apple indique que la fonction utilise l'apprentissage automatique de l'appareil pour garantir la confidentialité et la sécurité. Autrement dit, tout est en local.

Nous avons hâte de voir cette fonctionnalité arriver en France, du moins en français. Découvrez les autres nouveautés d'iOS 17.