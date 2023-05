"Personal Voice" la petite révolution d'iOS 17 capable de reproduire votre voix

Apple a présenté cette après-midi un avant-goût des fonctionnalités d'accessibilité qu'on retrouvera dans iOS 17. Parmi les nouveautés qui ont été annoncées avant l'événement de la WWDC 2023, on aperçoit deux nouvelles fonctionnalités qui vont probablement vous impressionner : Personal Voice et Live Speech.

Deux innovations à observer plus en détail

Officiellement, les fonctions d'accessibilités d'iOS servent aux personnes handicapées pour les soutenir et les aider au quotidien, toutefois, on retrouve des fonctionnalités qui peuvent aussi intéresser le grand public, ce sera probablement le cas de Live Speech et Personal Voice. Ces deux nouveautés vont permettre aux utilisateurs d'iOS 17 d'écrire du texte et de le faire réciter à l'oral par un assistant vocal qui... imitera votre voix ou celle d'un proche !



Apple va fournir cette nouveauté pour les personnes qui risquent de perdre leur capacité à parler, l'iPhone pourra dans peu de temps sauvegarder leur voix puis la reproduire en lisant un texte que vous aurez écrit manuellement.

Personnal Voice se concentrera uniquement sur la reproduction de la voix, ce pourra être la vôtre ou celle d'un ami ou membre de votre famille. Il faudra donner à l'iPhone plusieurs échantillons de voix afin que le système intégré puisse comprendre précisément les fréquences vocales à reproduire. Apple assure que chaque voix humaine pourra être imitée, que celle-ci soit jeune ou plus ancienne.

Voici comment Apple présente Personal Voice :

Pour les utilisateurs qui risquent de perdre leur capacité à parler - tels que ceux qui ont un diagnostic récent de SLA (sclérose latérale amyotrophique) ou d'autres conditions qui peuvent avoir un impact progressif sur la capacité d'expression orale - Personal Voice est un moyen simple et sécurisé de créer une voix qui leur ressemble. Les utilisateurs peuvent créer une voix personnelle en lisant avec un ensemble aléatoire d'invites de texte pour enregistrer 15 minutes d'audio sur iPhone ou iPad. Cette fonction d'accessibilité vocale utilise l'apprentissage automatique sur l'appareil pour garder les informations des utilisateurs privées et sécurisées, et s'intègre de manière transparente à Live Speech afin que les utilisateurs puissent parler avec leur voix personnelle lorsqu'ils se connectent avec leurs proches.

Personal Voice sera associé à Live Speech. Une fois que vous aurez fourni à votre iPhone tous les échantillons de voix nécessaires pour reproduire la voix que vous souhaitez, vous pourrez écrire du texte afin que votre iPhone puisse le lire.

C'est là que Live Speech entre en jeu.



Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de saisir le texte qu'ils désirent puis de le lire avec la voix désirée. Il y aura aussi des phrases rapides préenregistrées visant à proposer une expérience instantanée. Apple promet une fluidité exemplaire ainsi que des phrases très naturelles qui ne ressembleront pas à une conversation avec Siri.

Avec Live Speech sur iPhone, iPad et Mac, les utilisateurs peuvent taper ce qu'ils veulent dire pour qu'il soit prononcé à haute voix lors des appels téléphoniques et FaceTime ainsi que des conversations en personne. Les utilisateurs peuvent également enregistrer des phrases couramment utilisées pour sonner rapidement lors d'une conversation animée avec leur famille, leurs amis et leurs collègues. Live Speech a été conçu pour soutenir des millions de personnes dans le monde qui sont incapables de parler ou qui ont perdu leur discours au fil du temps.

Apple a promis que les options d'accessibilité supplémentaires seront disponibles plus tard en 2023. Le géant californien a révélé d'autres fonctionnalités d'accessibilités censées aider les utilisateurs atteints d'un handicap.