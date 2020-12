La mise à jour 14.2.1 est disponible pour le HomePod et HomePod mini

Il y a 3 heures

Julien Russo

Apple vient de sortir cet après-midi une nouvelle mise à jour pour son HomePod et HomePod mini, les deux enceintes peuvent installer le firmware 14.2.1, dès maintenant. Au programme, pas de nouveauté (ce qui est bien dommage), mais plutôt des correctifs et un gain de stabilité lors de l'utilisation.

Mettez à jour votre HomePod

Avec la mise à jour iOS 14, les utilisateurs du HomePod ont pu bénéficier de nouvelles fonctionnalités comme par exemple les "Annonces Interphone" qui consistent à envoyer des messages vocaux à des HomePod situés dans des pièces de votre logement. Une nouveauté fort utile pour appeler votre adolescent qui ne décroche plus de Fortnite !

Le HomePod est aussi capable d'analyser des vidéos sécurisées HomeKit et de reconnaitre des voitures, des animaux ou encore des visages qui luit sont familiers.

Si globalement la mise à jour de la rentrée a été bénéfique pour les enceintes connectées d'Apple, elle a apporté son petit lot de bugs. Si cela n'est pas toujours visible à l'utilisation, la firme de Cupertino (qui a le souci du détail) a préféré publier aujourd'hui une mise à jour corrective. Celle-ci a pour but d'éliminer les bugs existants et d'apporter une utilisation optimale pour tous les possesseurs du HomePod et du HomePod mini.

Comment télécharger la mise à jour ?

Il est facile de télécharger une mise à jour pour un iPhone, iPad, Mac... Mais on a moins l'habitude de mettre à jour son HomePod, surtout si vous êtes nouveau propriétaire de l'enceinte connectée d'Apple !



Pour télécharger et installer la mise à jour du HomePod, il vous suffit d'ouvrir l'application "Maison" (aussi appelé le royaume de la domotique Apple), dirigez-vous ensuite sur l'icône maison en haut à gauche de l'écran. Vous trouverez après dans la liste qui s'affichera "Réglages de Maison", vous allez après apercevoir "Mise à jour logicielle" dans la catégorie "Haut-parleurs et téléviseurs". Appuyez dessus et la mise à jour 14.2.1 apparaîtra.