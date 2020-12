Les notifications ne sont pas responsables de votre addiction au smartphone

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

3

Une récente étude démontre que notre addiction à notre smartphone n'est pas principalement liée au fait que nous recevons des notifications. Elles ont bien évidemment leur part de responsabilité mais d'autres choses prennent bien plus de place dans notre tête à tel point que l'on obtient une envie pressante de déverrouiller son smartphone.

Les notifications sont une source de l'addiction au smartphone mais pas la cause principale

Dans un monde ou le smartphone prend de plus en plus de place (et ça ne risque pas de s'arrêter), énormément de questions se posent que ce soit sur les effets positifs du smartphone mais aussi négatifs. En effet, beaucoup de personnes pensent que les notifications sont la principale cause de notre dépendance à notre smartphone car elles nous donnent l'envie d'ouvrir notre téléphone tout le temps même si à la base on n'en avait pas l'intention.



Selon une étude de la London School of Economics and Political Science, réalisée sur 37 personnes de 25 ans au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, les notifications ne représentent qu'un faible pourcentage dans notre addiction au smartphone. Selon eux, 89% du temps où l'on prend son téléphone est fait de manière spontanée et "seulement" 11% à cause des notifications. Ils expliquent même que la plupart du temps, l'envie d'interagir avec votre téléphone se fait de manière automatique (machinalement), sans raisons particulières ou importantes.



Parmi les applications les plus sollicitées, WhatsApp est en première position avec 22% suivi de l'écran de verrouillage (notifications) 17%, Instagram 16% et Facebook 13% (merci Mark Zuckerberg). Au-delà des applications en elles-mêmes qui peuvent très bien être TikTok ou Snapchat pour vous, cela démontre "l'addiction" aux réseaux sociaux pour pas mal de monde. Bien évidemment, il est aussi expliqué que l'on passe moins de temps sur son smartphone et donc sur les réseaux sociaux lorsque l'on est avec du monde.



Pour faire une conclusion rapide, oui les notifications sont une source de notre dépendance au smartphone mais ce n'est pas la cause principale.



Source