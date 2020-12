Amazon France : Le Black Friday 2020 a été le plus gros succès jusqu'à présent

Il y a 1 heure (Màj il y a 25 min)

Julien Russo

Réagir

Amazon a été l'un des grands gagnants de l'année 2020, grâce au confinement et aux commerces fermés, les commandes ont explosé toute l'année ! Sans grande surprise, la période du Black Friday a été un incroyable succès, les ventes ont été au-delà des espérances. D'après Frédéric Duval le directeur général d'Amazon France, c'est la plus belle réussite qu'a connue le site depuis sa disponibilité dans notre pays.

Un Black Friday 2020 impressionnant

"N'achetez pas sur Amazon, achetez dans les commerces de votre quartier". Cette phrase, vous l'avez peut-être entendue à plusieurs reprises dans les médias ou même à la TV et pourtant... Cela n'a pas empêché les Français de commander sur Amazon, à tel point qu'ils ont battu un nouveau record et ont fait du Black Friday 2020 le plus gros événement depuis la création d'Amazon France.

Invité au micro de France Info, Frédéric Duval a révélé que les commandes ont été très nombreuses et s'est dit très satisfait des résultats, le DG parle même d'une augmentation de 60% des ventes globales pour les entreprises qui se servent d'Amazon pour atteindre de nouveaux clients !



Lors de l'interview, l'homme à la tête d'Amazon France a rappelé que le géant américain lançait pour tous les commerces français une formation en ligne appelée "Accélérateur numérique". Amazon souhaite donner la chance à tous les professionnels de créer leur propre site internet, de gérer leur logistique ou de se servir de tout ce qu'ils apprendront pour vendre sur Amazon.

Ils peuvent le faire sur notre place de marché, ils peuvent le faire ailleurs (…) Notre succès depuis des années est le succès d’entrepreneurs qui vendent en ligne. Aujourd’hui six unités sur dix vendues sur Amazon.fr sont vendues par des marchands tiers.

Amazon va créer de nouveaux emplois en France

La firme de Seattle créée beaucoup d'emplois en France dans les métiers de livraison à domicile (grâce à Amazon Logistics), mais aussi dans ses entrepôts de préparation. Afin d'améliorer la fiabilité de ses délais Amazon Prime, l'entreprise aurait décidé de s'implanter près de Belfort, à Montbert (en Loire-Atlantique) et à Fournès (dans le Gard). Pour l'instant au stade des rumeurs, le directeur général d'Amazon France a refusé de répondre aux questions à ce sujet. Selon lui, il ne faut pas parler des choses qui ne sont pas encore sûres à 100%, cela donne de faux espoirs et de la déception si le projet n'aboutit pas.



Frédéric Duval a quand même confirmé qu'il y aurait deux nouveaux sites de préparation pour venir soutenir ceux qui sont déjà existants. Ils seront situés à Metz et à Quimper, pour l'instant il n'y a pas de date pour l'ouverture et le début des recrutements.

Télécharger l'app gratuite Amazon FR