Apple Fitness+ : lancement prévu le 14 décembre

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

En parallèle du lancement de la nouvelle Apple Watch Series 6 (et de l'Apple Watch SE) en septembre dernier, la Pomme avait dévoilé un nouveau service prometteur : Apple Fitness+.



Se servant de votre montre officielle et de vos appareils iOS, le petit nouveau permet ainsi de suivre des programmes sportifs et de faire des exercices en s'aidant de vidéos provenant de coachs professionnels.



Seulement, jusqu'à présent, nous ne savions pas quelle serait la date de lancement de la nouveauté, mais Apple vient de l'annoncer officiellement.

Le lancement d'Apple Fitness + pour le 14 décembre, mais pas en France

Lors du keynote qui a servi de démarrage à l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE, l'une des grosses annonces autour des montres connectées n'est autre que l'arrivée prochaine du nouveau service Apple Fitness+. En combinant la smartwatch ainsi qu'un écran, que ce soit un iPhone, un iPad ou une télévision avec Apple TV, voilà que vos appareils à la Pomme deviennent de véritables coachs sportifs.



Car oui, Apple a tout prévu : il sera possible pour les utilisateurs de choisir un programme selon l'objectif voulu et ainsi suivre des exercices vidéos créés par des professionnels. Une petite révolution pour la firme de Cupertino, qui mise beaucoup sur la santé avec ses produits.



Apple Fitness+ coûtera 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an et ne sera disponible que aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.