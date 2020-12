Apple Watch Series 7 : un concept avec des bords plats

Les bords plats semblent avoir la cote du côté de chez Apple cette année : après la présentation de l'iPad Pro 2018, c'était au tour de la nouvelle gamme d'iPhone 12 d'avoir le droit à ce nouveau design. La question qui se pose désormais, c'est de savoir si la Pomme appliquera ce changement à tous ces produits, dont notamment son Apple Watch.



En attendant de le savoir, un nouveau concept autour de la septième version vient d'être publié, nous laissant entrevoir à quoi pourrait ressembler la prochaine smartwatch.

Pour le moment, on ne sait pas si Apple dévoilera une Apple Watch Series 7 avec un nouveau design ou si la Pomme gardera la même recette qu'actuellement. Malgré tout, il semblerait que ce ne soit pas un frein pour les créatifs, qui n'hésitent pas à proposer des concepts de la smartwatch avec leur propre vision.

Le dernier en date provient de Wilson Nicklaus qui a alors surfé sur les tendances de la Pomme en proposant un concept avec une nouvelle Apple Watch avec des bords plats. On peut ainsi y voir une version en acier inoxydable arborant le look de l'iPhone 12 Pro, ce qui donne un résultat très convaincant.

Here’s some more for ya! Enjoy 😊 #apple #applewatch pic.twitter.com/osnpHt3Kwe