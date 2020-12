L’assurance mobile Luko lève 50 millions d’euros

Alexandre Godard

Luko est une start-up française qui s'est lancée dans le domaine de l'assurance habitation en ligne il y a deux ans. Plus besoin de se rendre en agence ou de passer du temps au téléphone, tout se passe directement via une application. Et maintenant, Luko veut aller encore plus loin avec une nouvelle levée de fonds de 50 millions d'euros grâce à l'aide de QT Ventures et des investisseurs historiques comme Accel, Funders Fund et Speedinvest. On note même Orange Ventures et des business angels comme le CEO de Vinted.

Luko, l'assurance habitation du futur

Luko, start-up française créée en 2018 qui travaille dans le domaine des assurances et plus particulièrement, l'assurance habitation, propose une offre de protection basée sur 3 boîtiers connectés concernant l'eau, le compteur électrique et la porte d'entrée tous les trois reliés à une application sur votre smartphone. Ce système permet de gérer ces trois domaines de votre maison directement via une application mais aussi de recevoir des notifications instantanées en cas de problèmes.

C’est simple, clair et sans engagement : assuré en 2 min, remboursé en 2h, un artisan chez vous sous 2 jours en cas de pépin.

Vous l'aurez compris, grâce aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, Luko veut répondre à votre problème le plus rapidement possible à tel point que la déclaration d'un sinistre peut même se faire via une vidéo sur votre smartphone plutôt que de patienter plusieurs dizaines de minutes au téléphone. Une fois votre vidéo examinée et validée, une proposition d'indemnisation est transmise en maximum deux heures avec l'assurance de l’intervention d’un opérateur dans un délai de 48 heures dans toute la France.



Pour continuer à prospérer et grimper dans le domaine, Luko vient d'annoncer une levée de fonds de 50 millions d'euros. Cette somme d'argent va permettre à la start-up d'innover de manière encore plus efficace qu'actuellement et pourquoi pas proposer une assurance encore plus complète. Après ses débuts en 2018 et sa levée de fonds de 20 millions d'euros il y a tout juste un an, les 50M levés en ce mois de décembre 2020 vont faire énormément de bien surtout avec l'arrivée de Lemonade aujourd'hui en France, qui est une start-up américaine dans le même domaine. Pour rappel, Luko a annoncé avoir plus de 100 000 assurés à l'heure actuelle.



