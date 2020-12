AirPods Max : la puce U1 pour Ultra WideBand absente

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

1

Dans la journée d’hier, nous avons eu le droit à l'arrivée "surprise" du nouveau casque sans fil d'Apple, le AirPods Max. Un véritable bijou de technologies qui inclut notamment la réduction active du bruit, un mode Transparence, l'audio spatial et une qualité qui, selon le constructeur, reproduit une large gamme de fréquences, dévoilant chaque son dans ses moindres détails.



Seulement, il semblerait que la puce U1 pour Ultra WideBand, introduite par la Pomme en 2019 avec l'iPhone 11, ne soit pas présente dans le petit nouveau.

La puce U1 pour Ultra WideBand absente du AirPods Max

Quelques mois en arrière, Apple a dévoilé la puce U1 à destination de nos téléphones, et depuis, elle a également été implantée dans la Apple Watch Series 6 et l'iPhone 12. Alors que la plupart des rumeurs affirmaient que cette dernière serait présente dans le nouveau casque d'Apple, voilà que le AirPods Max ne l'embarque finalement pas.



À contrario, la Pomme indique uniquement avoir disséminé sa puce H1 dans chaque oreillette pour l'audio de calcul et d'autres fonctionnalités intelligentes. Nos confrères de MacRumors confirment l'information, grâce à une de leur source.



Pour rappel, cette puce permet notamment de localiser précisément l'appareil dans une pièce, mais également un partage AirDrop plus rapide.